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Kobi OSB aylık yönetim kurulu toplantısı gerçekleşti
Kobi

OSB aylık yönetim kurulu toplantısı gerçekleşti

Yeniakit Publisher
2023-12-07 09:41:00 -
OSB aylık yönetim kurulu toplantısı gerçekleşti

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) aylık yönetim kurulu toplantısı, Vali Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleşti.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Yardımcı, Ticaret Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Ali Karslıoğlu, Bayburt Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Murat Türkoğlu katıldı.

Toplantıda, illerin gelişiminde sanayinin önemine vurgu yapan Vali Mustafa Eldivan, yeni süreçlerin Bayburt OSB açısından nitelikli yatırımlara ev sahipliği yapacağını dile getirerek, bölgede tamamlanan alt yapı çalışmalarının geleceğe yönelik planlanan yarımlara büyük ölçüde yardımcı olacağını belirtti.

OSB yatırımlarına ilişkin yönetim kurulunun görüş ve önerilerinin dinlemesinin ardından toplantı sona erdi.

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