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Oryantiring’in kalbi Salihli’de attı

Okul Sporları Gençler Oryantiring Grup Şampiyonası 70 okuldan 417 sporcunun katılımı ile Manisa’nın Salihli ilçesinde yapıldı.

04 Mart 2019 Pazartesi 17:31
Oryantiring’in kalbi Salihli’de attı

Okul Sporları Gençler Oryantiring Grup Şampiyonası 70 okuldan 417 sporcunun katılımı ile Manisa’nın Salihli ilçesinde yapıldı.


Paranın ilk basıldığı şehir ve Lidya Krallığının başkenti olan Sardes antik kentinde yapılan Oryantiring şampiyonaya Salihli Gençlik Spor Müdürlüğü ev sahipliği yaparken, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Konya, Kütahya, Erdemli, Mersin ve Muğla illerinden 70 okul ve 417 sporcu katıldı. Büyük heyecan yaşatan ve 4 kategoride gerçekleştirilen müsabakalar sonunda ferdi sıralamada genç kız A kategorisinde İzmir Buca Atatürk Spor Lisesi öğrencisi Buket Aydın, genç kız B kategorisinde Bucak Adem Tolunay Fen Lisesi öğrencisi Kübra Bilir, genç erkek A kategorisinde Ankara Faruk Nafiz Çamlıbel Anadolu Lisesi öğrencisi Aziz Kızıltaş, genç erkek B kategorisinde İzmir Menemen Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi İbrahim Demir 1.olurken, takım sıralamasında ise genç kız A kategorisi ve B kategorisinde 1.Balıkesir Cumhuriyet Anadolu Lisesi, genç erkek A kategorisinde 1.İzmir Menemen Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, genç erkek B kategorisinde 1.Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi oldu.


Oryantiring şampiyonasına ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirten Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, şampiyonada derece elde eden sporcuların Afyon’daki Türkiye finallerine katılacağını söyledi. Ayaz, Manisa Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Oryantiring Federasyonu Manisa Oryantiring İl Temsilciliği, Salihli Belediyesi, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası, Ziraat Odası ile diğer sivil toplum kuruluşlarına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 17:31
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