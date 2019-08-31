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Oryantiring Şampiyonası antrenmanları devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yapılacak 2020 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası’nda yarışacak sporcular antrenmanlarına devam ediyor.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:48
Oryantiring Şampiyonası antrenmanları devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yapılacak 2020 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası’nda yarışacak sporcular antrenmanlarına devam ediyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 26 Haziran-4 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek 2020 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası için Gebze, Darıca, Gölcük, Kartepe, Başiskele ve İzmit’teki alanlarda yapılan hazırlık kamplarında, farklı ülkelerden gelen Milli Takımlar ve Türkiye Milli Takımı antrenmanlarına devam ediyor. İlk etap antrenman programları 2 Eylül Pazartesi gününe kadar sürecek.


İngiltere, Slovenya ile Türk Milli Takımı’ndan 60 sporcu Kocaeli’nin ilçelerinde antrenman kampı yapıyor. İlk kampın 2 Eylül’e kadar devam edeceği aktarılırken, Ekim, Nisan ayları ve yarışmadan bir hafta önce de birer kamp daha gerçekleştirilecek. Sonra ki kamplara farklı ülkelerden başka takımların da kamplara katılımı bekleniyor.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:48
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