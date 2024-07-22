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Yaşam Örümcek adam değil hırsız!
Yaşam

Örümcek adam değil hırsız!

Yeniakit Publisher
2024-07-22 12:15:00 -

İstanbul'da bir hırsız adeta örümcek adam gibi otele tırmandı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Sururi Mehmet Efendi Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde yaşanan olayda sokak üzerinde bulunan bir apart oteli gözüne kestiren hırsız, yukarıya tırmandı. Şahıs ardından girdiği odadan çanta çalarak aşağıya attı. Hırsızın korkululardan sarkıp çantayı attı o anlar kameralara yansıdı.

Daireye tırmandı giremeyince koşarak kaçtı

Kağıthane Gültepe Mahallesi'nde dün saat 07.00 sıralarında yaşanan bir diğer olayda ise sokakta dolaşan hırsız bir süre etrafı kolaçan etti. Şahıs ardından merdivenlerin üstündeki korkuluklardan destek alarak birinci kata tırmandı. Ancak içeriye giremeyen hırsız, aşağıya atlayarak hızla koşarak kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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