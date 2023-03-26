Orucun insan sağlığına faydası! Prof. Bayraktar anlattı
Prof. Dr. Zeki Bayraktar, oruç ibadetinin insan sağılığı için çok bilinmeyen faydalarını anlattı.
Prof. Dr. Zeki Bayraktar, oruç ibadetinin insan sağlığı için kanıtlanmış faydalarının olduğunu söyledi.
Prof. Bayraktar, oruç tutmanın insan sağılığına ilişkin kanıtlanmış faydalarını anlatırken şu ifadeleri kullandı:
Oruç tuttuğumuz zaman yıpranan, deforme olan birtakım hastalıklara neden olabilecek (ki kanser, diyabet, alzheimer, parkinson vs. gibi nörolojik hastalıklar) deforme olmuş hücreleri, otofaji mekanizması alıyor, depoluyor, imha ediyor.