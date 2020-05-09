Oruçluyken banyo yapmak orucu bozar mı?

Ramazan ayında oruçluyken bir Müslüman banyo yapsa orucu zarar görür mü? Ramazan'ın sıcaklara denk geldiği şu günlerde banyo yapma ihtiyacı duyan vatandaşlar bu sorunu yanıtı arıyor. İşte cevabı...

Banyo yapmak orucu bozar mı?

Ağız ve burnundan su girip de sindirim organına ulaşmadıkça oruçlu kimsenin yıkanması, orucuna zarar vermez. Nitekim Hz. Âişe ve Ümmü Seleme, Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazan’da imsaktan sonra yıkandıklarını haber vermişlerdir (Buhârî, Savm, 25). Bu itibarla, ağız ve burundan mideye su kaçırmamak şartıyla oruçlu kişi yıkanabilir (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220).