  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Oruçlu kimsenin misvak kullanması mekruh mudur?
Gündem

Oruçlu kimsenin misvak kullanması mekruh mudur?

Fetva Kurulu, Şafiî ve Hanbelî mezhebine göre oruçlu kimsenin öğleden sonra misvak kullanmasının mekruh, öğleden önce kullanmasının ise sünnet olduğunu belirtti. İTTİHADUL ULEMA Fetva Kurulu "Oruçlu kimsenin misvak kullanması mekruh mudur?" sorusuna yanıt verdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 06:51:00 -
Oruçlu kimsenin misvak kullanması mekruh mudur?

Fetva Kurulu, Şafiî ve Hanbelî mezhebine göre oruçlu kimsenin öğleden sonra misvak kullanmasının mekruh, öğleden önce kullanmasının ise sünnet olduğunu belirtti.

Fetvada, şu ifadelere yer verildi.

"Efendimiz (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurmuştur: 'Oruçlunun (açlıktan dolayı değişen) ağız kokusu Allah nezdinde, misk kokusundan daha hoştur (Buhârî, Savm 9, No: 1904).' Hadis-i şerifte, ağız kokusu nedeniyle oruçlu kimsenin Allah Teâlâ'ya olan yakınlığına vurgu yapılmıştır.

Şafiî ve Hanbelî mezhebine göre oruçlu kimsenin öğleden sonra misvak kullanması mekruh, öğleden önce kullanması ise sünnettir. Zira öğleden sonraki ağız kokusu, uzun süre ağza bir şey girmediğindendir. Dolayısıyla açlıktan kaynaklanan bu kokuyu misvakla gidermek mekruhtur. Öğleden önceki ağız kokusu ise çoğunlukla uykudan veya sahurda yenilen yiyeceklerin kalıntısından kaynaklanmaktadır. 

Dolayısıyla bu kokuyu gidermek amacıyla misvak kullanmak mekruh değildir. Aynı durum gün içerisindeki uyku nedeniyle ağzı kokan kişi için de geçerlidir. Yani öğleden sonra dahi olsa uyku nedeniyle kişinin ağzı kokarsa misvak kullanmak mekruh olmaz. Yukarıda zikredilen hükümler farz başta olmak üzere bütün oruç çeşitleri için geçerlidir. Diğer mezheplere göre kişi oruçlu da olsa oruçsuz da olsa her vakitte misvak kullanması sünnettir (Hısnî, Kifâyetu'l-Ehyâr s.40; el-Fıkhu`l-İslâmî ve Edilletuhu I, 391-392).

Oruçlu kimse misvak kullanırken parçacıkları ve tadı değişmiş olan tükürüğü yutmamaya dikkat etmelidir."

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk askeri üssüne saldırı!
Gündem

Türk askeri üssüne saldırı!

MSB, Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika (Gedu) üs bölgesine düzenlenen roketli saldırıda bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

EDHO’da milyonlara ipucu! Açıklama geldi
Medya

EDHO’da milyonlara ipucu! Açıklama geldi

ATV’nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da fırtınalar eserken müjdeli haber geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. Bölüm ayr..
Aytun Çıray 'Hocaefendi' fetvayı verdi: Zor işlerde çalışanlara oruç farz değildir
Siyaset

Aytun Çıray 'Hocaefendi' fetvayı verdi: Zor işlerde çalışanlara oruç farz değildir

GZT Giresunspor - Ankara Keçiörengücü maçında hurma, muz ve su ile oruçlarını açan futbolcuları eleştiren İYİ Partili Çıray, akıl vermeye ça..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay