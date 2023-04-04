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Spor Oruç yasağına cevabı taraftar verdi
Spor

Oruç yasağına cevabı taraftar verdi

Yeniakit Publisher
2023-04-04 02:39:00 -
Oruç yasağına cevabı taraftar verdi

Cengiz Ünder'in de top koşturduğu Fransa Ligi'nde, Fransa Futbol Federasyonunun (FFF) Müslüman futbolcuların oruçlarını açması için maçlara ara verilmesini yasaklamasına, taraftarlar pankartla tepki gösterdi.

Müslüman futbolcuların oruçlarını açması için ara verilmesine izin verilmeyen Fransa Futbol Federasyonu sert tepki gördü. Fransa Ligue 1'in lideri PSG'nin, dün Olimpik Lyon'u ağırladığı maç öncesi PSG taraftar grubu Paris Ultra Kolektifi, Müslüman futbolculara yönelik bu adımı açtıkları "Bir hurma, bir bardak su, oldu FFF'nin kabusu" yazılı pankartla protesto etti.

Ceza uyarısı

FFF, 30 Nisan'da Federal Hakemler Komisyonuna gönderdiği yazıda, laiklik ilkesine saygı gereği Müslüman futbolcuların oruçlarını açması için maçlara ara verilmemesini istemiş, aykırı davrananların ceza alabileceği uyarısında bulunmuştu.

Ligue 1 takımlarından Nantes'in Cezayir asıllı defans oyuncusu Jaouen Hadjam, maç günleri de oruç tutmaya devam ettiği gerekçesiyle teknik direktör Antoine Kombouare tarafından maç kadrosundan çıkarılmıştı.

Maçı kaybettiler

Hadjam'ın oynamadığı maçta Nantes, Reims'e karşı kaybetmişti. Öte yandan İngiltere'de de ise Premier Lig ve alt liglerdeki karşılaşmalar esnasında hakemlerin oyunun durakladığı anlarda futbolculara oruçlarını açmaları için süre tanıyacağı duyurulmuştu.
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Yorumlar

Myavuz

Laiklik bu uygulama ile İnsan Hakları Sözleşmesine de aykırı. İnsanların bir dine inanmak ve inandığı diinin vecibelerini yerine getirmek temel haklarıdır

Myavuz

Demekki Laiklik=Dinsizlikmiş! Karadenizlinin deyimiyle Allah'a (haşa)" sen bizim işimize karışma" demekmiş
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