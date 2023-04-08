Oruç tutan her kişi için böyle büyük fayda sağlıyor! Yapan bir daha yapmak isteyecek: Ramazan şerbeti tarifi

Ramazan ayında susuzluğunuzu giderecek, midelerinizi rahatlatacak harika bir içecek tarifi! Dışarıdan aldığınız sağlıksız ya da içerisinde ne olduğunu bilmediğiniz içeceklerdense evde kendiniz hazırlayabileceğiniz, içerisinde karanfil, zencefil gibi faydalı malzemelerin bulunduğu son derecede lezzetli bir tarif. Osmanlı döneminden bizlere miras kalan, sindirimi kolaylaştıran bu şerbeti sizlerde evlerinizde denemelisiniz. Ramazanda uzun süre aç kaldıktan sonra bir anda yemek yediğimiz için mide rahatsızlıkları yaşama ihtimalimiz biraz daha yüksek. Sizlerde Ramazan şerbeti tüketerek bu sorunu en aza indirebilirsiniz. Ramazan şerbeti nasıl yapılır? tüm detayları içerisinde bulabileceğiniz bu tarifi deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.

Ramazan Şerbeti Tarifi İçin Malzemeler

Şerbet için;

1. 5 litre su

1 su bardağından bir parmak eksik şeker

2 çubuk tarçın

1 çay kaşığı karanfil

1 adet kök zencefil

1 adet doğranmış kırmızı erik

5 adet kırmızı üzüm

Varsa kırmızı gıda boyası ya da 5 adet hibiskus

Ramazan Şerbeti Tarifi Nasıl Yapılır?

Zencefil, karanfil ve çubuk tarçını uygun bir tencereye alalım.

Üzerine suyu dökelim ve kaynamaya bırakalım.

Bir kaç dakika kaynadıktan sonra üzerine şekeri ekleyelim.

Diğer kalan malzemeleri döküp 20 dakika kadar kaynatmaya devam edelim.

Ardından ocaktan alalım ve soğumaya bırakalım.

Şerbetimiz iyice soğuduktan sonra ince süzgeçle süzelim ve servis edelim.

Not: Şekeri fazla tatlı gelirse su miktarını artırabilirsiniz.

Ramazan şerbeti, iftar saatinde susuzluğunuzu giderecek nefis bir alternatif. Osmanlı'dan günümüze gelen Ramazan şerbeti de sofralarınızı süsleyecek. Yapılışı çok pratik olan bu ferahlatıcı içeceği reyhanlı olarak da hazırlayabilirsiniz.

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İftar sofralarının olmazsa olmaz lezzetlerinden biri de 'Ramazan şerbeti'dir. Hem ferahlatan hem de lezzetli bu lezzet şölenini evde...

EVDE RAMAZAN ŞERBETİ NASIL YAPILIR?

Derin bir tencereyi ocağa alın ve suyu aktarın. Karanfil ve çubuk tarçını da ekleyip kaynatın. Şerbetinizin suyu kaynadıktan sonra şekeri ilave edip karıştırın. Üzüm ve eriklerin de sap kısımlarını ayıklayıp tencereye ekleyin ve 5 dakika kaynatın. Daha sonra vişneleri de atıp birkaç dakika daha kaynatın.

Şerbetinizi ocaktan alıp ılınmaya bırakın. Karanfil ve çubuk tarçınları da içinden alın. Ilındıktan sonra şerbetinizi süzüp uygun bir şişe veya sürahiye doldurun. Buzdolabında soğuduktan sonra servis edebilirsiniz.

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