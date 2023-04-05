Oruç tutan futbolcusuna bunu yaptı! Vay kansız vay
Fransa Ligi ekibi Nantes Teknik Direktörü Antoine Kombouare, Reims ile oynadıkları maç günü futbolcusu Jaouen Hadjam'ın oruç tutmamasını istedi. Talebi reddeden Hadjam, kadro dışı bırakıldı.
Fransa Ligue 1 takımlarından Nantes'ta teknik direktör Antoine Kombouare, tartışılacak bir karara imza attı.
HaberTürk'ün haberine göre; Reims ile oynadıkları mücadelede teknik direktör Kombouare, Cezayirli futbolcu Jaouen Hadjam'ı, Ramazan'da orucunu bozma talebini reddetmesi nedeniyle kadrodan çıkardı.
Kombouare, kariyeri boyunca bir kural koyduğunu belirterek, "Benim takımımda maç günü oruç tutan bir oyuncu sahaya çıkamaz" dedi.
59 yaşındaki Fransız çalıştırıcının bu tutumu özellikle Müslüman taraftarlardan büyük tepki aldı.
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