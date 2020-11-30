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Ekonomi Oruç Reis sismik araştırma gemisi Antalya Limanı'na döndü
Ekonomi

Oruç Reis sismik araştırma gemisi Antalya Limanı'na döndü

Yeniakit Publisher
2020-11-30 10:24:15 -
Oruç Reis sismik araştırma gemisi Antalya Limanı'na döndü

İSTANBUL (AA) - Oruç Reis sismik araştırma gemisi, 10 Ağustos'ta başladığı Demre sahasındaki iki boyutlu sismik araştırmalarını tamamlamasının ardından Antalya Limanı'na döndü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Oruç Reis sismik araştırma gemimiz, 10 Ağustos'ta başladığı Demre sahasındaki iki boyutlu (2B) sismik araştırmalarını tamamladı. 10 bin 955 kilometre 2B sismik veri toplayan gemimiz, Antalya Limanı'na döndü." ifadelerine yer verildi.

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