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Aktüel Oruç Reis gemisi Antalya Limanı'ndan ayrıldı
Aktüel

Oruç Reis gemisi Antalya Limanı'ndan ayrıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-12 09:56:25 -
Oruç Reis gemisi Antalya Limanı'ndan ayrıldı

ANTALYA (AA) - Sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Antalya Limanı'ndan hareket etti.

Geminin Akdeniz'de çalışma yürüteceği alan için 12 Ekim'den başlayıp 22 Ekim'de sona erecek yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ilanın ardından Oruç Reis, sabah saatlerinde Antalya Limanı'ndan ayrıldı.

Doğu Akdeniz'deki sismik arama ve araştırma faaliyetlerinin ardından bir süre önce Antalya Limanı'na gelen Oruç Reis sismik araştırma gemisinin ikmal ve bakımı yapılmıştı.

Bakım işlemleri sonrasında Antalya açıklarında gemideki cihazların testleri gerçekleştirilmişti.

Oruç Reis, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları yapabiliyor.

Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki ender araştırma gemilerinden biri olan gemide, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

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