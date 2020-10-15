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Ekonomi Oruç Reis Doğu Akdeniz’de ‘Sismik okuma’ya başladı
Ekonomi

Oruç Reis Doğu Akdeniz’de ‘Sismik okuma’ya başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz’de faaliyet göstereceği lokasyona vardığını belirterek, “(Gemimiz) Yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki sismik kabloları denize sermeye başladı. Testler başladı ve ilk sismik okumaları almaya başlıyoruz. İlk etapta, 10 günlük bir çalışma programımız var” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 10:14:00 -
Oruç Reis Doğu Akdeniz’de ‘Sismik okuma’ya başladı

Dönmez, video konferans yöntemiyle katıldığı ICCI 2020 - 26. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı’nda yaptığı konuşmada, denizlerdeki petrol ve gaz aramacılığının Türkiye’nin en önemli gündem maddelerinden olduğunu söyledi. Dönmez, Türkiye’nin denizlerdeki arama faaliyetlerine her türlü tehdite rağmen devam ettiğine dikkati çekerek, Kanuni sondaj gemisinin dün itibarıyla Mersin Taşucu Limanı’ndan ayrıldığını bildirdi.

Fatih ile buluşacak

Geminin Haydarpaşa Limanı’na doğru yol aldığını aktaran Dönmez, şöyle devam etti: “Burada kule söküm işlerini yapacağız. Gemimiz, kasım sonu gibi Zonguldak’taki Filyos Limanı’na intikal edecek. Burada kulenin montajı ve diğer bakımların ardından, Karadeniz’de artık Fatih ile birlikte sondaja başlayacak. Oruç Reis araştırma gemimiz de faaliyet göstereceği lokasyona vardı. Yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki sismik kabloları denize sermeye başladı. Dün (önceki gün) de testler başladı ve bugün (dün) ilk sismik okumaları almaya başlıyoruz. İlk etapta, 10 günlük bir çalışma programımız var. Salgınla birlikte pek çok şirket Doğu Akdeniz’de havlu attı. Özellikle Güney Kıbrıs Rum yönetiminin verdiği gayri hukuki ruhsatlarda çalışan şirketler, salgının etkisiyle sahadan çekildiklerini açıkladı. Güney Kıbrıs Rum yönetimi gibi kaynaklarını kendi imkanlarıyla çıkarmaktan aciz bir devletin yaptığı ilk şey başka ülkelerin korunmacılığına sığınmak oldu. Biz ise salgına rağmen denizlerimizdeki faaliyetlerimizi iş planımıza göre sürdürdük. Değişen dünyanın dinamiklerini öngörerek, adımlarımızı ona göre attık.”

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