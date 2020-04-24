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Kültür - Sanat

Oruç ibadetine farklı bir perspektif: Samanyolunda Ziyafet

Türk şiirini metafizik bir temel üzerine oturtan Sezai Karakoç'un kaleme aldığı Samanyolunda Ziyafet isimli kitabı, Ramazan ayında okunması gereken bir eser...

2020-04-24 16:15:00 -
Oruç ibadetine farklı bir perspektif: Samanyolunda Ziyafet

Türk düşünce, fikir ve edebiyatının en önemli kalemlerinden biri olan Sezai Karakoç'un eşsiz eseri Samanyolunda Ziyafet Oruç Yazıları, Ramazan-ı Şerif ayını idrak ettiğimiz şu günlerde mutlaka okunması gereken eserlerden biri...

SAMANYOLUNDA ZİYAFETE ÇIKIN

Koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan ayının içtimai yansımlarını yaşayamayacağımız şu süreçte, evlerinde vakit geçirmek zorunda kalan Müslümanlar söz konusu eseri mutlaka okumalı. Eğer okumuşsa bile hafızasını tazelemek ve oruç ibadetinin mahiyetini yeniden idrak etmek adına tekrardan göz gezdirmeli. Diriliş Yayınları'ndan çıkan eser Sezai Karakoç'un farklı gazete ve dergilerde oruç ibadeti üzerine yayımlanan yazılardan meydana geliyor. Kulluk bilincinin zirve yaptığı bu dönemde ruhunuzun da aydınlanmasını ve entelektüel bir uğraş içerisinde olmayı istiyorsanız Samanyolunda Ziyafet kitabını idrak etmek şuuruyla okuyun. 

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