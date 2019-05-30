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Oruç fidyesi ne zaman verilmeli? Oruç tutamayanlar ne kadar fidye verecek?

Mübarek ramazan ayının sonuna doğru yaklaşırken inananlar oruç fidyelerinin nasıl ve kimlere verileceğini merak ediyorlar. Çeşitli sebeplerle oruç tutamayanlar tutamadıkları oruçlarının karşılığı olarak fidyelerini nasıl ve kimlere verilmelidir? İşte fidye ile ilgili merak edilen detaylar...

30 Mayıs 2019 Perşembe 22:02
Oruç fidyesi ne zaman verilmeli? Oruç tutamayanlar ne kadar fidye verecek?

Mübarek ramazan ayının sonuna doğru yaklaşırken inananlar oruç fidyelerinin nasıl ve kimlere verileceğini merak ediyorlar. Çeşitli sebeplerle oruç tutamayanlar tutamadıkları oruçlarının karşılığı olarak fidyelerini nasıl ve kimlere verilmelidir? İşte fidye ile ilgili merak edilen detaylar...

Fidye nedir?

Fidye, bir kimseyi bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtarmak için ödenen bedel demektir. Dinî bir terim olarak ise, oruç ibadetinin eda edilememesi sebebiyle veya hac ibadetinin edası sırasında işlenen birtakım kusurların giderilmesi için ödenen maddi bedeli ifade eder.

Kur’an-ı Kerim’de, “Oruç tutmaya güç yetiremeyenler, bir yoksul doyumu fidye öder.” (Bakara, 2/184) buyrulmaktadır. Buna göre ihtiyarlık ve şifa ümidi olmayan bir hastalık sebebiyle oruç tutamayan kimse, daha sonra bu oruçları kaza etme imkânı bulamazsa, her gününe karşılık bir fidye öder. (Serahsî, el-Mebsût, III, 100; İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 395-397)

Öte yandan Şâfiîlere göre Ramazan ayının kaza borcu herhangi bir mazeret olmaksızın yerine getirilmeden, öteki Ramazan gelecek olursa, kaza borcuna ilaveten bir de fidye ödeme yükümlülüğü ortaya çıkar. (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 364; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 645)

Oruç fidyesi nasıl ödenir?

Oruç fidyesinin tutarı fıtır sadakası kadardır. Bu fidyeler Ramazan’ın başlangıcında verilebileceği gibi, Ramazan’ın içinde veya sonunda da verilebilir. Fidyelerin tamamı bir fakire topluca verilebileceği gibi, ayrı ayrı fakirlere de verilebilir. Bu durumda olan kimseler, fidye vermeye güçleri yetmiyorsa Allah’tan bağışlanmalarını isterler.

Oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlılar ile iyileşme ümidi olmayan hastalar, ileride tutabilecek duruma gelirlerse, fidyelerini vermiş bile olsalar tutamadıkları oruçları Hanefîlere göre kaza ederler (Kâsânî, Bedâî’, II, 105; Merğînânî, el-Hidâye, II, 270). Önceden verdikleri fidyelerin hükmü kalmaz, bunlar nafile bağış/sadaka sayılır.

2019 oruç fidyesi miktarı ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 en düşük fitre (fıtır) ve oruç fidyesi (günlük) bedelini, kişi başı 23 lira olarak belirledi. Oruç fidyesi de her gün için bu rakam üzerinden hesaplanıp verilecek.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 22:02
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