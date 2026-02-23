'Oruç beyni yeniliyor, zihni güçlendiriyor'

Orucun yalnızca bedensel değil, zihinsel ve duygusal açıdan da dönüştürücü bir etkisi olduğunu vurgulayan Uzman Psikolojik Danışman Fatma Kaya, bu ibadetin beyin fonksiyonlarını desteklediğini, öz denetimi güçlendirdiğini ve bireyin iç disiplinini artırdığını ifade etti. Kaya, ayrıca orucun sosyal dayanışma bilincini pekiştirdiğini ve zaman yönetimi konusunda da kişiye önemli kazanımlar sağladığını belirtti.

Ramazan ayında oruç tutmak, sadece bedeni değil zihni ve ruhu da etkiliyor. Bu süreç, bireylere öz denetim kazandırmanın yanı sıra sosyal ilişkileri güçlendirme ve zamanı daha verimli kullanma fırsatı sunuyor. Oruç, fiziksel faydalarının ötesinde, zihinsel ve duygusal açıdan da yenilenmeyi destekleyen bir ibadet olarak öne çıkıyor.

Uzman Psikolojik Danışman Fatma Kaya, İLKHA muhabirine yaptığı açıklamada, orucun yalnızca bedeni değil, zihni ve duyguları da yenileyici etkiler sunduğunu belirtti.

Kaya, orucun öz denetim, sosyal ilişkiler ve zaman yönetimi gibi alanlarda da olumlu etkilere neden olduğunu ifade etti.

Oruç tutulduğunda beyinde nöronal plastisite adı verilen bazı beyin aktarım bölgelerinde artış gözlemlendiğini belirten Kaya, "Aralıklı oruç tutulmasının, insan sağlığını ve bedenini yenilemesi; zihinsel anlamda kendini yenilemesi açısından sağlıklı ve faydalı olduğu gözlemlenmiştir. Nöronal plastisitenin, oruçla birlikte kapasitesinin arttığı ve beynin işlem merkezi olduğu bilinmektedir. Öğrenme ve hafızayı güçlendiren bir merkezdir. Oruç tutulduğu zaman bu merkezi sistemde bir güçlenme, bağlantılar arası yenilenme, mevcut bağlantıların güçlenmesi ve olumsuz olan bağlantıların budanması ile ilişkili bir bölümden sorumludur. Orucun, bu hücresel bölgede sağlıklı bir şekilde işlenmesinde faydası görülmüştür" dedi.

"Oruç öz denetleme ve davranış kontrolünü sağlıyor"

Oruçlu bireylerin öz denetleme becerilerinin geliştiğini vurgulayan Kaya, "Oruç tutulduğu zaman genel olarak kişi, öz denetleme dürtülerini ve bazı davranışlarını erteleme noktasında bir kontrol mekanizmasına sahip olabilmektedir. Oruçlu bir birey, yeme-içme noktasında nefsi anlamda ve hazza yönelik bazı isteklerini erteleyebilmektedir. Çünkü sahur ve iftar vakitleri arasında yeme-içme ile ilgili bir kısıtlama söz konusudur. Bu sınır, kişinin kendi sınırlarını tanıması, bilmesi ve kontrol altına alabilmesi; ertelenmiş bazı davranışların bu dönemde düzenli bir şekilde kontrol altına alınması gibi faydalar sağlamaktadır" şeklinde konuştu.

"Oruç, beyindeki negatif kodları temizleyip zihinsel dayanıklılığı artırıyor"

Kaya, "Oruç tutan bireylerde, beynin var olan negatif, sağlıksız hücrelerin yok edilmesine yardımcı olan hormon aktif hale gelmektedir. Kişinin zihninde olumsuz olan kodlar ve işlenmemiş, sağlıksız bilgiler sağlıklı hale gelmektedir. Zihinsel dayanıklılık güçlenmekte, zihin daha berraklaşmaktadır. Odaklanma becerileri artmaktadır. Beynin alma ve öğrenme kapasitesi artmaktadır. Kişiler, Ramazan ayında daha çok kendi iç dünyasına dönebilmekte; kendileriyle mevcut durumlarla ilgili sorgulama, düşünme ve anlamlandırma becerileri bu dönemde artmaktadır" dedi.

"Ramazan sosyal ve duygusal beslenmeyi güçlendiriyor"

Ramazan ayının, insanı manevi, sosyal ve duygusal açıdan beslediğini belirten Kaya, "Bu dönemde empati yeteneği gelişmektedir. Açlığın verdiği çaresizlik ve ezanla birlikte sıradan bir ihtiyacın giderilmesinin verdiği mutluluk sayesinde, empatik noktada açlığın gerçekten de zorlayıcı olduğu hissedilebilmektedir. Bu noktada bir diğerini anlayabilmek mümkündür. Bu dönemde ailelerle bir araya gelinebilmekte, iftara davetler olabilmektedir. Birlik ve beraberlik noktasında da bizleri bir araya getiren, aile ve mevcut bağları güçlendiren bir sosyal dayanışma aracıdır. Ramazan ayı, sosyal ve duygusal açıdan insanı besleyen bir süreçtir" dedi

"Zaman yönetimi ve kötü alışkanlıklardan kurtulma fırsatı"

Ramazan ayında zamanlama takviminin kişilerin zamanlarını daha verimli kullanmalarına olanak sağladığını ifade eden Kaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ramazan ayında bir zamanlama takvimi olmasından dolayı insanlar bu zaman aralığını daha verimli bir şekilde kullanabilmektedir. Kişiler bu dönemi, kendilerini kontrol etmek, sınırlarını tanımak, plan ve eylemlerini harekete geçirmek adına bir fırsat olarak görebilirler. Bazı kötü alışkanlıklardan kurtulmak için bir avantaj olarak da düşünebilirler" diye konuştu.

