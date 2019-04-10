0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Ortopedik hastalıklarda bütüncül yaklaşım

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr.

10 Nisan 2019 Çarşamba 12:22
Ortopedik hastalıklarda bütüncül yaklaşım

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr.Burak Önvural, günümüzde bir çok hastalıkta olduğu gibi ortopedik problemlerde de hastaların isteğinin bir an önce iyi olmak olduğunu belirterek, “Bunun da çoğu zaman doktorunun vereceği bir ilaç yada bir öneri ile olmasını bekler. Ancak bu ne yazık ki çoğu zaman mümkün değildir. İyileşmek bir çok faktöre bağlıdır” dedi.


Sürekli boyun ağrısından şikayetçi birisinin hayatındaki stresi uzaklaştırmadıkça, çapraz bağ ameliyatı yada ayak bileği burkulması yaşayan bir sporcuya yeteri kadar kas kuvvetlendirmesi ve denge egzersizi yaptırmadığınızda, dizleri ağrıyan kireçlenmesi olan bir teyzeye kilo verdirmediğinizde bu kişileri tamamen iyileştirme imkanının ne yazık ki olamayacağını anlatan Dr.Burak Önvural, “İstediğiniz kadar iyi bir ameliyat yapmış olun yada etkili bir ilaç vermiş olun kişi kendi üzerine düşeni yapmıyorsa tam olarak iyileşemez. İyileşse de hastalığı tekrarlar. Örnekleri çoğaltmak mümkün. Bunun hastalar tarafından iyi anlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle kas ve iskelet sistemi problemlerinde iyileşmek için iyi beslenme, iyi uyku, spor, egzersiz ve kilo kontrolü çok önemlidir. Hekim gerekli şekilde yol göstermeli, hastalar da düzgün bir şekilde iyileşmek için bu önerileri yerine getirmelidir. Sağlıklı ve güven üzerinden kurulan bir hasta hekim ilişkisi de yine iyileşmenin olmazsa olmazıdır” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 12:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TL, martta değer kaybetti
    1. TL, martta değer kaybetti
    2. Tarihi takılar modern tasarımlarla..
    3. GRAFİKLİ - İran'da güvenlik, siyaset..
    4. Aidat borçlarındaki faiz kazığına kim..
    5. Erdoğan-Bahçeli zirvesi başladı!
    6. "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm..
    7. Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti
    8. Ortopedik hastalıklarda bütüncül..
    9. Hamilelikte diş bakımı daha önemli
    10. Akyazı Belediyesi’nde başkan..
    11. "İki devletli çözüm için herkesten çok..
    12. Şanlıurfa’da Türk Polis Teşkilatının..
    13. Sincan lalelerle rengarenk
    14. Polis haftasında şehit polisler anıldı
    15. Müdür Zeybek, “Polis teşkilatı kanıyla..
    16. Ayhan Avcı Milli Takımı antre edecek
    17. Anadolu’nun Akademisi’nde siyaset..
    18. İstanbul Havalimanı’ndan Şırnak’a..
    19. Muhtarlık oy pusulalarının yakıldığı..
    20. Netanyahu'ya kötü haber! İsrail'de..
    21. Toprak kayması mahalleyi sokağa döktü
    22. Adana’da Polis Haftası kutlandı
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet..
    24. Giresun’da Türk Polis Teşkilatı’nın..
    25. Depremde halat salınımını yüzde 55..
    26. Kütahya’da ‘Sağlık Günleri’..
    27. Fethiye’de Polis Haftası Kutlaması
    28. Mühendislik fakültesinden BEÜ’ye 2 ödül
    29. AİÇÜ Üniversite Camisi ‘Cami..
    30. Kocasinan Belediyesi’nden İç Su..
    Ekrem İmamoğlu: Bedeli ağır olur
    Ekrem İmamoğlu: Bedeli ağır olur
    İşin rengi değişti! Akşener'den 'darbe' tehdidi
    İşin rengi değişti! Akşener'den 'darbe' tehdidi
    Altaylı, patronunu tehdit eden İmamoğlu'nu savundu! "Haklısınız"
    Altaylı, patronunu tehdit eden İmamoğlu'nu savundu! "Haklısınız"
    Büyükçekmece'de kritik gelişme! Şifreyi vermedi
    Büyükçekmece'de kritik gelişme! Şifreyi vermedi
    Putin sözünü tam aktarmayan tercümanın sözünü kesti ve...
    Putin sözünü tam aktarmayan tercümanın sözünü kesti ve...

    Günün Karikatürü

    10 Nisan 2019
    YSK'dan yeniden sayım talebi için flaş 'İstanbul' kararı!
    YSK'dan yeniden sayım talebi için flaş 'İstanbul' kararı!
    2019 yılı fitre miktarı belli oldu
    2019 yılı fitre miktarı belli oldu