Ortaokullar yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak? 5, 6 ve 7. sınıflar ne zaman açılacak?

Okullarda yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta köy okullarında başladı. 2 Mart'ta ise ilkokulun tüm seviyeleri ile 8. ve 12'nci sınıflarda yüz yüze eğitime illerin korona vaka sayılarına göre başlayacak. Ortaokul 8. sınıflar haftada 22 ders saati, lise 12. sınıflar ise haftada en az 16, en fazla 24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitim için ders zili çalacak. Liselerde birinci dönem yapılamayan sınavların takvimi, 2 Mart'tan itibaren 2 haftayı geçmeyecek şekilde planlanacak. Çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar ve spor liselerinin tüm sınıf öğrencileri de uygulama kazanımlarını yüz yüze eğitimle yapmaya başlayacak.

Hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak?

Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanacak.

Ortaokullar yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak?

İlkokullar ile 8. ve 12. sınıflar 1 Mart'ta açılacak. En çok merak edilenlerden biri de ortaokullar oldu. Peki, ortaokul 5, 6, 7. sınıflar ne zaman açılacak? 2021 ortaokullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar çerçevesinde her ilimizde içerisinde bulunulduğu ilan edilen risk grubu seviyesine dair belirlenen kurallara göre Hıfzıssıhha Kurullarımızca gerekli adımlar atılacaktır. Hürriyet yazarı Nuriye Çakmakçı, yüz yüze eğitime ilişkin olararak, “Bakanlık bu konudaki kararın 1 Mart Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda yapılacak değerlendirmeler sonucunda verileceğini belirtse de tüm yurtta önümüzdeki hafta ilkokulların okula başlaması zor görünüyor. En az 10 ilde ders başı yapılması şimdilik mümkün değil. Aynı şekilde okul sınavlarının da zamana yayılacağını düşünüyorum. Risk gruplarında yüksek ve çok yüksek olan illerdeki okullarda ziller çalmayabilir. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ise bu konuda daha iyimser. Öğrendiğime göre iller tüm hazırlığını okulların önümüzdeki hafta açılması üzerine yaptı. Ankara ve İstanbul’da okulların açılışı için şimdilik “yeşil ışık” yansa da önümüzdeki hafta verilerine göre son karar yine Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nda.”

Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlar?

Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edilecek. Salgının seyrine göre bu sınıfların yüz yüze eğitime geçişi ile ilgili ilerleyen günlerde karar verilecek.