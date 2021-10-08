Ortaokulda skandal! Temizlik görevlisi kız öğrenciyi taciz etti
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir ortaokulda 14 yaşındaki kız öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen temizlik görevlisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bilecik'te bir okulda 14 yaşındaki kız öğrenciye elle taciz iddiası iddiasıyla gözaltına alınan hizmetli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kız öğrenciyi taciz etti
Gölpazarı'nda eğitim veren bir ortaokulda, beden eğitimi dersi için okul bahçesine çıkan 14 yaşındaki 6'ıncı sınıf öğrenci bir kız öğrenciyi iddiaya göre okulda hizmetli A.G. (40) elle taciz etti.
Okula polis çağırıldı
Bu durumu gören öğrenci ve arkadaşı hemen olayı öğretmene söyledi. Durumu okul müdürüne intikal etmesi üzerine okul müdürü hemen polis çağırdı.
Şüpheli tutuklandı
Polisler öğrenci ve arkadaşlarının ifadelerin alınmasının ardından şahıs gözaltına alındı. Şahıs mahkemece tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.