Ortaokullar ne zaman açılacak? Ortaokul 8. sınıflar ne zaman okula başlayacak?

Ortaokul 8. sınıflar ne zaman okula başlayacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların durumuna ilişkin açıklama yaptı. Yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntıları netleşti. Köy okulları ve anaokulları 15 Şubat'ta tam zamanlı olarak, ilkokullar, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıflar ise 1 Mart'ta haftada 2 gün olacak şekilde yüz yüze eğitime başlıyor. Bu dönem de devam zorunluluğu olmayacak.

15 Şubat günü ikinci döneme başlıyoruz. Salgının etkilerinin az olduğu köy okullarımızda yüz yüze eğitimi başlıyoruz. Köy okullarımızı tüm kademelerde 15 Şubat'ta yüz yüze ve tam zamanlı olarak açıyoruz. 15 Şubat'ta tüm bağımsız anaokullarımızı da tam zamanlı açma kararı verdik.

1 Mart'tan itibaren özel gereksinimli öğrencilerimiz için de özel eğitim okullarımız ve sınıflarımız eğitim vermeye başlayacak. 1 Mart tarihinde okullarımız, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için de kapılarını açacak. 1 Mart Pazartesi ilkokullarımız tüm sınıf düzeyleriyle açılacak. Öğrencilerimiz eğitimlere seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün devam edecek. Lise öğrencilerimizin birinci dönemden kalan sınavları, mart ayı içerisinde planlanarak yüz yüze gerçekleştirilecektir. Sokağa çıkma kısıtlaması olan gün ve saatlerde öğrencilerimiz izinli sayılacaktır.

Öğrencilerimizin okullarımızda yüz yüze eğitime katılımları geçen dönemde olduğu gibi yine velilerimizin kararına bağlı olacak. Öğrenme kayıplarının giderilmesi için kapsamlı bir programa başlayacağız."