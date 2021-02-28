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Eğitim Ortaöğretim başarı puanı (OBP) kalktı mı? Ortaöğretim başarı puanı -OBP nasıl hesaplanır?
Eğitim

Ortaöğretim başarı puanı (OBP) kalktı mı? Ortaöğretim başarı puanı -OBP nasıl hesaplanır?

YKS sınavına girecekler adaylar için büyük öneme sahip Ortaöğretim başarı puanı (OBP) kaç olduğu kadar OBP nasıl hesaplanır, 2021 YKS sınavında Ortaöğretim başarı puanları (OBP) kaldırılacak mı? soruları da yine YKS sınavına girecek adaylar tarafından sıklıkla sorulan konular arasında yerini almakta. MEB’in YKS ortaöğretim başarı puanı kaldırıldığı iddia edildi. Peki MEB OBP’u kaldırdı mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-28 15:31:00 - 2021-02-28 15:35:41
Ortaöğretim başarı puanı (OBP) kalktı mı? Ortaöğretim başarı puanı -OBP nasıl hesaplanır?

YKS başvuru işlemleri sürüyor. ÖSYM'nin ilan ettiği üzere 4 Şubat 2021 itibariyle başlayan YKS başvuruları 2 Mart 2021 tarihine kadar sürecek. YKS başvurusunda bulunan adaylar, 17-18 Mart 2021 tarihlerinde geç başvuruda bulunabilecekler. YKS sınavları ise 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacak. Sosyal medya üzerinden YKS sınavı için Ortaöğretim başarı puanı (OBP) kaldırıldığına ilişkin iddialar dolaşmakta. OBP’nın kaldırıldığına ilişkin iddialar MEB tarafından doğrulanmadı. 

Ortaöğretim başarı puanı (OBP) nedir? Üniversitelere yerleştirmede okul puanı olarak bilinen puana Ortaöğretim Başarı Puanı yani OBP deniyor. OBP'nin açılımı "Ortaöğretim Başarı Puanı" demektir. YKS sınav sonuçları içerisinde okul puanını da görebilecek olan öğrenciler, yerleştirme puanları ile tercihlerini buna göre gerçekleştiriliyordu. Üniversiteye yerleşirken merkezi sınav başarısıyla birlikte adayın 4 yıllık ortaöğretim başarısı da göz önünde bulundurulmaktadır. Okul başarı puanları sınav ham puanlarının üzerinde eklenerek adayın tercihlerde kullanacağı yerleştirme puanları hesaplanmaktadır.

Ortaöğretim başarı puanı (OBP) nasıl hesaplanır?

Yerleştirme puanınız hesaplanırken 50 ve 100 arasında oluşacak olan diploma notunuzu %60’ı size ortaöğretim başarı puanınızı verecektir. Örneğin diploma notu 100 olan bir öğrencinin OBP’si 60 olacaktır. 

Ortaöğretim başarı puanı hesaplama formülü

TYT (%40) + AYT (%60) + OBP (30 VE 60 PUAN ARASI) = YKS yerleştirme puanı.

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