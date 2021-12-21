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Gündem Ortalıkta "Deprem bilimciyim" diye gezen Ahmet Övgün Ercan'dan boyunu aşan dolar açıklaması
Gündem

Ortalıkta "Deprem bilimciyim" diye gezen Ahmet Övgün Ercan'dan boyunu aşan dolar açıklaması

Ortalıkta "Deprem bilimciyim" diye gezen Ahmet Övgün Ercan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması sonrası çakılan dolar üzerinden boyunu aşan ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 14:11:00 -
Ortalıkta "Deprem bilimciyim" diye gezen Ahmet Övgün Ercan'dan boyunu aşan dolar açıklaması

 yeniakit.com.tr 

Döviz kurlarındaki sert düşüş piyasaları rahatlatırken bazılarını ise zıplattı.

Bu isimlerden biri de ortalıkta "Deprem bilimciyim" diye gezen Ahmet Övgün Ercan oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dolar üzerinden yürütülen kur operasyonlarına karşı açıkladığı ekonomi paketlerini aklınca 'Soygun' olarak nitelendiren Ercan, şu ifadeleri kullandı:

Soygun sürüyor! Toplum elinde ne varsa kendini korumak için 18 TL’den dolar aldı. Açıklamayla dolar 11,5’a düşünce dolar başına 6,5 TL zarar etti. Peki! Bu zarar kimin cebine kazanç olarak girdi? Kim Türk halkını soydu yine?

Vatandaşın zararını kim karşılayacak?

Zaman zaman yaptığı açıklamalarla İslami değerleri hedef alarak Müslümanlarla ilgili rezil ifadeler kullanan Ahmet Övgün Ercan'ın dolar üzüntüsüne sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

Vatandaşlar; Ercan'a "Türk Lirası'nda kalıp da dolar alanlar yüzünden gelen zamlardan dolayı zarar eden vatandaşın zararını kim karşılayacak? Onun cevabını ver" diye sordu.

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