Ortalık toz duman oldu! Metrobüs kazasının araç içi görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da Sefaköy durağında yaşanan metrobüs kazasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Kaza anında yaşanan kaos, araç içi kamerasına yansıdı. İşte o görüntüler...
Küçüçekmece’de sabah saatlerinde meydana gelen metrobüs kazasının araç içi kamerasına yansıyan yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde hızla ilerleyen metrobüsün önünde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait olan araca çarpmamak için direksiyonu kırdığı, o esnada da karşı yönden gelen metrobüse çarptığı görülüyor.
YOLCULAR BÖYLE SAVRULDU
Kaza sırasında yolcuların çarpmanın etkisiyle savrulduğu, ortalığın aniden toz duman olduğu da görüldü.