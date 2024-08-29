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Yerel Ortalık toz duman oldu! Metrobüs kazasının araç içi görüntüleri ortaya çıktı
Yerel

Ortalık toz duman oldu! Metrobüs kazasının araç içi görüntüleri ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2024-08-29 15:58:00 -

İstanbul'da Sefaköy durağında yaşanan metrobüs kazasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Kaza anında yaşanan kaos, araç içi kamerasına yansıdı. İşte o görüntüler...

Küçüçekmece’de sabah saatlerinde meydana gelen metrobüs kazasının araç içi kamerasına yansıyan yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde hızla ilerleyen metrobüsün önünde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait olan araca çarpmamak için direksiyonu kırdığı, o esnada da karşı yönden gelen metrobüse çarptığı görülüyor.

YOLCULAR BÖYLE SAVRULDU

Kaza sırasında yolcuların çarpmanın etkisiyle savrulduğu, ortalığın aniden toz duman olduğu da görüldü.

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