  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Soçi'ye Valday'e - Novo-Ogaryovo'a Rusya ofis yaptırdı: Perde arkası ortaya çıktı! Putin'in sırrı...

Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu ve Zeydan Karalar'ı Müjdat Gezen CHP'li Mahir Başarır ile ziyaret etti!

ABD Kongre üyelerinden Trump yönetimine “Gazze’deki soykırımı tanıyın” çağrısı

Japonya’nın yeni Başbakanı'na Çin, “Ateşle oynayan, ateşte yok olur” dedi! Ortalık karıştı!

Son alınan kararla askıya alınacak! Vietnam ayağa kalktı: Arka arkaya büyük kriz patladı

Yarkadaş, CHP’lilerin “delil yok” eleştirilerine tepki gösterdi! İBB’deki 5 milyon dolarlık rüşveti deşifre etti

Şam'da şiddetli patlama

BM duyurdu: İsrail 4 bin paletlik yardım girişini reddetti' Yine gerilim tırmanıyor! İsrail bahane arıyor

Ukrayna’nın üst düzey bir yetkiliye suikast planı engellendi! Moskava Kiev'i suçladı, gündem oldu!

İsrail'in ABD Büyükelçisi: 'Erdoğan İsrail'e karşı tavrı düşmanca ve kavgacı'! Siyonist köpeği İsrail’den havladı
Gündem Ortalık savaş alanına döndü! Tır 5 araca birden çarptı
Gündem

Ortalık savaş alanına döndü! Tır 5 araca birden çarptı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Ortalık savaş alanına döndü! Tır 5 araca birden çarptı

İstanbul'un Pendik ilçesinde şoförünün direksiyon başında uyuduğu iddia edilen tır 5 araca birden çarptı. Kaza anına tanık olan çevre esnaflarından Cemal Bilici "Sürücü şoka girmişti kendinde değildi, sadece direksiyonu tutmuş gidiyordu" dedi.

Kaza, 13 Kasım günü saat 15.00 sıralarında Kavakpınar Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde ilerleyen tır sürücüsü, iddialara göre direksiyon başında uyuyakaldı. Bir anda kontrolden çıkan tır, önündeki 5 araca birden çarparak güçlükle durabildi. Tırın önüne aldığı araçlar metrelerce sürüklenirken, cadde üzerinde geniş çaplı maddi hasar meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan o anlarda, bir yayanın hızla kaçarak savrulan aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.

"Sürücü şoka girmişti kendinde değildi, sadece direksiyonu tutmuş gidiyordu"

Kaza anına tanık olan çevre esnaflarından Cemal Bilici, "Dükkanımızda oturuyorduk. Sürücü artık uyumuş mu ne olmuşsa 5 arabayı birden eze eze gitti. Gördüğüm kadarıyla sadece direksiyonu tutuyordu, olay zaten tam karşımızda oldu. Sürücü de şoka girmişti, kendinde değildi. Neredeyse baygın haldeydi, belki de kalp krizi gibi bir şey geçirip fenalaştı bilemiyoruz; sadece direksiyonu tutmuş gidiyordu. Sağa sola boş bakıyor gibiydi. Araçtan indiğinde de garip hareketleri vardı. Sevindirici tarafı çok şükür ölen ya da yaralanan yok" şeklinde konuştu. Polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edirne’de uçak kazalarında şehit olan askerler için Mevlid-i Şerif okundu
Edirne’de uçak kazalarında şehit olan askerler için Mevlid-i Şerif okundu

Aktüel

Edirne’de uçak kazalarında şehit olan askerler için Mevlid-i Şerif okundu

Yoğun kar kazayı getirdi: Sivas'ta 2 tır ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 ölü, 5 yaralı
Yoğun kar kazayı getirdi: Sivas'ta 2 tır ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 ölü, 5 yaralı

Yerel

Yoğun kar kazayı getirdi: Sivas'ta 2 tır ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 ölü, 5 yaralı

Üsküdar'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Üsküdar'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Gündem

Üsküdar'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Güne yine şehit haberiyle başladık... Manisa'da feci kaza
Güne yine şehit haberiyle başladık... Manisa'da feci kaza

Gündem

Güne yine şehit haberiyle başladık... Manisa'da feci kaza

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yaşı 90 ama yalanları bitmemiş! Alev Coşkun’un motorunu yakacak sorular
Gündem

Yaşı 90 ama yalanları bitmemiş! Alev Coşkun’un motorunu yakacak sorular

Akit TV’de “Manşetlerin Dili” programında Cumhuriyet Gazetesi’nin “Atatürk ve Vahdettin” başlıklı haberine sert tepki gösteren Yeni Akit yaz..
İstanbul’daki acı olayın ardından gelen uyarılar! Uzmanlar tehlikenin altını çizdi!
Gündem

İstanbul’daki acı olayın ardından gelen uyarılar! Uzmanlar tehlikenin altını çizdi!

Almanya’dan tatil için İstanbul’a gelen ailenin gıda zehirlenmesi şüphesiyle yaşadığı büyük trajedi, uzmanları yeniden alarma geçirdi. Anne ..
Arınç’ın cezaevi ziyaretindeki sözler kulisleri salladı! Gözler tahliye ihtimaline çevrildi
Gündem

Arınç’ın cezaevi ziyaretindeki sözler kulisleri salladı! Gözler tahliye ihtimaline çevrildi

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’yla yaptığı cezaevi görüşmesi siyaset koridorlarını hareketlendirdi. A..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23