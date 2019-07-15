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Ortalık savaş alanına döndü! Önce taşlı sopalı kavga ettiler, ardından halay çekip göbek attılar

Kahramanmaraş'ta sokak düğünü sırasında komşu iki ailenin fertleri arasında çıkan kavga sonrası polis ekipleri müdahalede bulundu. Polisin müdahalesi sonrası taraflar uzaklaştırılırken kavgaya karışan birkaç kişi de çalınan davul zurna eşliğinde göbek atıp halay çekti.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:57
Ortalık savaş alanına döndü! Önce taşlı sopalı kavga ettiler, ardından halay çekip göbek attılar

Kahramanmaraş'ta, mahalledeki düğünde komşu iki ailenin fertleri arasında çıkan kavgada, 2'si polis 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, kavganın ardından düğüne davul zurna eşliğinde devam edildi. Kavgaya karışan iki gruptan birkaç kişi, kol kola halay çekip, göbek attı.

Ortalık savaş alanına döndü

Olay, sabah saatlerinde, Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yapılan düğüne katılan komşu Bektaş Tüz (61) ve Cahit Çağlar (26) arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce Cahit Çağlar, Bektaş Tüz'ü yüzünden bıçakladı. Tüz hastaneye götürülürken, bunu gören çocukları Cafer Tüz (43), Ali Tüz (27) ve T.T. (17), Çağlar ailesinin fertlerine saldırdı. Taş, sopa ve demirlerin kullanıldığı kavgada sokak bir anda savaş alanına döndü. Düğüne katılan davetlilerin de dahil olmasıyla kavga büyüdü. Mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgayı sonlandırmaya çalışan ekipten 2 polis memuru, vücutlarına isabet eden taşlar nedeniyle yaralandı. Bir süre sonra ekipler, tarafları, biber gazı kullanarak güçlükle ayırdı. Kavga sırasında sinir krizi geçiren bir kadın ve 2 polis memuruna sağlık görevlilerince olay yerinde müdahale edildi. Polis, kavgaya karışan Cafer Tüz, Ali Tüz ve T.T.'yi gözaltına aldı.

Göbek atıp halay çektiler

 

Ekipler olay yerinde inceleme yaparken, kavgaya karışanların yakınları olan bir grup genç, polise tepki gösterdi. Grup, aile büyüklerinin müdahalesi uzaklaştırıldı. Daha sonra düğüne devam edilirken, kavgaya karışan birkaç kişi de çalınan davul zurna eşliğinde göbek atıp halay çekti.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:57
  1. Kahramanmaraş
  2. Yahya Kemal Mahallesi
  3. savaş alanı
  4. Düğün
  5. Sokak Düğünü
  6. mahalle düğünü
  7. biber gazı

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