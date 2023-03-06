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Gündem Ortalık ayağa kalkacak! Erdoğan, Akşener'le...
Gündem

Ortalık ayağa kalkacak! Erdoğan, Akşener'le...

Gazeteci Serdar Akinan, Türkiye gündemini alt üst edecek bir iddiayı ortaya attı. Akinan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın organizasyonuyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la İYİ Parti lideri Meral Akşener'in altılı masa toplantısı öncesinde bir yemekte buluşup konuştuklarını iddia etti. Akinan, iddiasını iki ayrı kaynağa dayandırdı.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 17:57:00 -
Ortalık ayağa kalkacak! Erdoğan, Akşener'le...

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Altılı Masa'yı terk etmesi başlayan gerilim, bugün saat 15:40 itibariyle sona erdi. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın ziyaret ettiği Akşener, "İkiniz cumhurbaşkanı yardımcısı olursanız olur" dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kabul etti. Kılıçdaroğlu, Akşener, Yavaş ve İmamoğlu görüştü. Meral Akşener Altılı Masa'ya döndü. Saadet Partisi'nde Altılı Masa yeniden kuruldu.

Erdoğan'la Akşener yemek yedi iddiası

Öte yandan, gazeteci Serdar Akinan, Türkiye gündemini alt üst edecek bir iddiayı ortaya attı. Akinan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın organizasyonuyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la İYİ Parti lideri Meral Akşener'in altılı masa toplantısı öncesinde bir yemekte buluşup konuştuklarını iddia etti. Akinan, iddiasını iki ayrı kaynağa dayandırdı.

 
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