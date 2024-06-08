Ortalığı resmen karıştırmıştı! Ahmet Hakan, Acun'un bu işe niye daldığını açıkladı! Çok ama çok şaşıracaksınız

Ahmet Hakan, Acun Ilıcalı’nın Fenerbahçe yönetimine aday olmasının oluşturduğu tartışmaları değerlendirdi. Hakan, Acun’un Ali Koç’un yanında yer almasının Aziz Yıldırım ile yaşanan polemikleri alevlendirdiğini yazdı. Acun’un popülaritesini koruma çabasıyla bu işe giriştiğini belirten Hakan,​​ Hürriyet'teki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Acun’un Ali Koç’un yanında Fenerbahçe yönetimine aday olması, ortalığı resmen karıştırmış durumda.

(...)

Önce Acun, Aziz Yıldırım’a “Yalan söylüyor” dedi. Sonra Aziz Yıldırım, Acun’un aslında Adnancı olduğunu söyledi ve geçmiş defterlerini açtı. En sonunda Acun, Yıldırım’a çok sert yanıt verdi.

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İnsan merak ediyor:

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O Acun ki...

İşleri tıkırındaydı. Futbol kulüpleri satın alıyordu yurtdışında. Keyfine bakıyordu. Canını sıkacak pek bir şey yoktu hayatında. Popülaritesini koruyordu. Bir yol tutturmuş, o yolda gidiyordu. (...)

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Böyle bir Acun...

- Neden bir büyük hırgürün içine şimşek gibi dalmayı tercih etmiş olabilir ki?

- Neden Ali Koç’u bile ikinci planda bırakıp tartışmaların göbeğine yerleşir ki?

(...)

Cevap veriyorum:

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İnsanoğlu biraz böyledir.

Belli bir aşamadan sonra (...) popülaritesine farklı bir boyut katmak ister.

Risk almak, meydan okumak ister.

Kendisini başka türlü de var etmek ister. (...)"