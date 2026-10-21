Piyasaları etkileyen üç önemli gelişme!

Öte yandan ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek Kongre ara seçimleri yaklaşırken yapılan anketlerdeki tablolar da netleşmeye başladı. Seçimlere ilişkin ülke genelinde yapılan anketlerin ortalamasında, Temsilciler Meclisinde Demokratlar, Senatoda ise Cumhuriyetçiler avantajlı görünse de asıl sonucu halihazırda başa baş yarışın sürdüğü seçim bölgeleri belirleyecek. Diğer taraftan Oval Ofis'te düzenlediği bir basın toplantısının ardından İran gündemine ilişkin değerlendirmeler yapan Trump, İran ile savaşın çok yakında sona ereceğini ve petrol fiyatlarının hızla düşeceğini savundu. Öte yandan SpaceX ile Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, iki şirketin olası bir birleşmeyi değerlendirmek üzere özel komiteler kurduğunu, ancak bu komitelerin henüz bir anlaşmaya varmadığını bildirdi.