Piyasaları etkileyen üç önemli gelişme!
Küresel piyasalar, şirketlerin güçlü bilanço sonuçlarına rağmen yapay zekâ yatırımlarına yönelik belirsizlikler ve jeopolitik risklerin etkisiyle dalgalı bir seyir izliyor. Dün, petrol fiyatlarının gerilemesi ve beklentileri aşan şirket bilançolarının teknoloji hisselerindeki oynaklığı sınırlaması, küresel piyasalarda risk iştahını artırdı. Bu gelişmelerin etkisiyle New York borsasında alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Beklentilerin belirgin şekilde üzerinde gerçekleşen şirket karları yapay zeka temasına ilişkin endişelerin bir ölçüde hafiflemesine katkı sağlıyor. Ancak yüksek beklentilerin şirket bazında fiyat oynaklığına yol açabileceğine dair tahminler de öne çıkıyor.