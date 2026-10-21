Kademeli olarak yok edilmişlerdi: 95 yıl sonra geri döndüler!
ABD’deki Yellowstone Milli Parkı’nda 95 yıldan bu yana herhangi bir kurt izine rastlanmadı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD’deki Yellowstone Milli Parkı’nda 95 yıldan bu yana herhangi bir kurt izine rastlanmadı.
Bu nedenle 1995 yılında kurtların bölgeye getirilmesiyle geyik popülasyonu ve davranışlarından bitki örtüsüne kadar ekosistemde büyük değişiklikler görüldü.
95 YIL SONRA KURTLAR BÖLGEYE GETİRİLDİ 1900’lü yılların başlarında sistematik olarak ortanda kaldırılan kurtlar 95 yıl sonra Yellowstone’a yeniden getirildi.
14 kurt bölgeye bırakılırken bölgedeki av- avcı dengesi değiştirildi.
BÖLGEDEKİ YOĞUN GEYİK SAYISI AZALTILDI Özellikle geyiklerin av baskısını arttırdığı ve bunun etkilerinin zamanla ekosistemin bir parçası haline gelerek bölgedeki geyik sayısını da değiştirdi.
Kurtların bölgeye bırakılmasıyla geyiklerin oluşturduğu yoğun otlanma baskısı azaldı ve bölgenin bitki örtüsü yeniden gelişti.
BİTKİ POPÜLASYONU ARTTIRILDI Su kenarlarındaki ağaç ve çalıların gelişmesiyle bazı değişimler kaydedildi ve 1995 yılında başlayan yeni sürecin etkisiyle kurtlar ve avladıkları türlerle sınırlı kalmadı.
Nehir ve dere çevresindeki bitki örtüleri de zaman içinde büyük değişiklikler yaşandı.
Geyik popülasyonunun azalmasıyla birlikte su kenarlarındaki canlıların yaşam alanlarındaki değişiklikler sonrasında farklı türler de yaşam alanları arasında değişiklikler yaşandı.
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