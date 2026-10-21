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Kademeli olarak yok edilmişlerdi: 95 yıl sonra geri döndüler!

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Kademeli olarak yok edilmişlerdi: 95 yıl sonra geri döndüler!

ABD’deki Yellowstone Milli Parkı’nda 95 yıldan bu yana herhangi bir kurt izine rastlanmadı.

#1
Foto - Kademeli olarak yok edilmişlerdi: 95 yıl sonra geri döndüler!

Bu nedenle 1995 yılında kurtların bölgeye getirilmesiyle geyik popülasyonu ve davranışlarından bitki örtüsüne kadar ekosistemde büyük değişiklikler görüldü.

#2
Foto - Kademeli olarak yok edilmişlerdi: 95 yıl sonra geri döndüler!

95 YIL SONRA KURTLAR BÖLGEYE GETİRİLDİ 1900’lü yılların başlarında sistematik olarak ortanda kaldırılan kurtlar 95 yıl sonra Yellowstone’a yeniden getirildi.

#3
Foto - Kademeli olarak yok edilmişlerdi: 95 yıl sonra geri döndüler!

14 kurt bölgeye bırakılırken bölgedeki av- avcı dengesi değiştirildi.

#4
Foto - Kademeli olarak yok edilmişlerdi: 95 yıl sonra geri döndüler!

BÖLGEDEKİ YOĞUN GEYİK SAYISI AZALTILDI Özellikle geyiklerin av baskısını arttırdığı ve bunun etkilerinin zamanla ekosistemin bir parçası haline gelerek bölgedeki geyik sayısını da değiştirdi.

#5
Foto - Kademeli olarak yok edilmişlerdi: 95 yıl sonra geri döndüler!

Kurtların bölgeye bırakılmasıyla geyiklerin oluşturduğu yoğun otlanma baskısı azaldı ve bölgenin bitki örtüsü yeniden gelişti.

#6
Foto - Kademeli olarak yok edilmişlerdi: 95 yıl sonra geri döndüler!

BİTKİ POPÜLASYONU ARTTIRILDI Su kenarlarındaki ağaç ve çalıların gelişmesiyle bazı değişimler kaydedildi ve 1995 yılında başlayan yeni sürecin etkisiyle kurtlar ve avladıkları türlerle sınırlı kalmadı.

#7
Foto - Kademeli olarak yok edilmişlerdi: 95 yıl sonra geri döndüler!

Nehir ve dere çevresindeki bitki örtüleri de zaman içinde büyük değişiklikler yaşandı.

#8
Foto - Kademeli olarak yok edilmişlerdi: 95 yıl sonra geri döndüler!

Geyik popülasyonunun azalmasıyla birlikte su kenarlarındaki canlıların yaşam alanlarındaki değişiklikler sonrasında farklı türler de yaşam alanları arasında değişiklikler yaşandı.

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