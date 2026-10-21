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Sittin sene sanayi yüzü görmüyorlar! İşte en az arıza yapan otomobiller

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Sittin sene sanayi yüzü görmüyorlar! İşte en az arıza yapan otomobiller

İngiltere merkezli otomobil yayını What Car? tarafından 39 binden fazla araç sahibinin katılımıyla gerçekleştirilen dev güvenilirlik araştırmasında, motor ve elektrik sistemleri dahil 16 farklı kategori didik didik incelendi. 30 farklı markaya ait 225 modelin test edildiği bu kapsamlı araştırmada, Mini Countryman ile Suzuki Swift tek bir şikayet dahi almayarak yüzde 100 güvenilirlik puanıyla zirveyi paylaştı. Sürücü deneyimlerine göre en çok arızalanarak listenin dibine demir atan model ise yüzde 55,3 puan alan yenilenen Volkswagen Tiguan oldu.

#1
Foto - Sittin sene sanayi yüzü görmüyorlar! İşte en az arıza yapan otomobiller

İngiltere merkezli otomobil yayını What Car?, araç sahiplerinin deneyimlerine dayanan güvenilirlik araştırmasının sonuçlarını yayımladı.

#2
Foto - Sittin sene sanayi yüzü görmüyorlar! İşte en az arıza yapan otomobiller

Son iki yılda karşılaşılan arızaların incelendiği araştırmada motor, elektrik sistemi, klima ve multimedya donanımları dahil 16 farklı kategori değerlendirildi. Elde edilen veriler doğrultusunda en güvenilir ve en fazla sorun bildirilen otomobiller sıralandı.

#3
Foto - Sittin sene sanayi yüzü görmüyorlar! İşte en az arıza yapan otomobiller

Araştırma sonucunda iki ikonik model rakiplerini geride bırakarak yüzde 100 güvenilirlik puanına ulaştı.

#4
Foto - Sittin sene sanayi yüzü görmüyorlar! İşte en az arıza yapan otomobiller

2024 yılından itibaren üretilen Mini Countryman ile 2017-2024 yılları arasında satılan Suzuki Swift, kullanıcılarından tek bir arıza bildirimi dahi almayarak listenin en tepesine yerleşti.

#5
Foto - Sittin sene sanayi yüzü görmüyorlar! İşte en az arıza yapan otomobiller

Zirvedeki iki modeli yüzde 99,7 puanla Toyota Aygo X takip etti.

#6
Foto - Sittin sene sanayi yüzü görmüyorlar! İşte en az arıza yapan otomobiller

Devamında ise Alman ve Japon devleri sıralandı: BMW 4 Serisi Coupe/Cabrio: Yüzde 99,6 Mini Hatchback (Önceki nesil): Yüzde 99,4 Kia Niro Hybrid/PHEV: Yüzde 99,3 Lexus ES: Yüzde 99,3

#7
Foto - Sittin sene sanayi yüzü görmüyorlar! İşte en az arıza yapan otomobiller

Sürücü deneyimlerine göre en fazla sorun yaşanan ve listenin en dibine demir atan model, 2024 yılında yenilenen Volkswagen Tiguan oldu.

#8
Foto - Sittin sene sanayi yüzü görmüyorlar! İşte en az arıza yapan otomobiller

Yalnızca yüzde 55,3 güvenilirlik puanı alabilen Tiguan'ı, yüzde 58,5 ile Renault Arkana ve yüzde 63,7 puanla Mercedes GLE takip etti.

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