Sittin sene sanayi yüzü görmüyorlar! İşte en az arıza yapan otomobiller

İngiltere merkezli otomobil yayını What Car? tarafından 39 binden fazla araç sahibinin katılımıyla gerçekleştirilen dev güvenilirlik araştırmasında, motor ve elektrik sistemleri dahil 16 farklı kategori didik didik incelendi. 30 farklı markaya ait 225 modelin test edildiği bu kapsamlı araştırmada, Mini Countryman ile Suzuki Swift tek bir şikayet dahi almayarak yüzde 100 güvenilirlik puanıyla zirveyi paylaştı. Sürücü deneyimlerine göre en çok arızalanarak listenin dibine demir atan model ise yüzde 55,3 puan alan yenilenen Volkswagen Tiguan oldu.