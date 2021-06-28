Ortalığı karıştırdılar! Apple ile Samsung'un 'raf' kavgası

LG bir dönem mobil pazarda fırtına gibi esti. Çıkardığı modellerle oldukça tutuldu. Fiyat/performans segmentinde çıkardığı telefonlarla tüketicilerin gözde markalarından biri haline gelmişti. Fakat son yıllarda işler istendiği gibi gitmedi ve LG bir süre önce pazardan çekildiğini açıkladı. İşte Samsung ve Apple arasındaki ilginç olay da LG'nin mobil pazardan çekilmesiyle birlikte başlıyor.

LG global pazarda beyaz eşya ve taşınabilir cihazları ile biliniyor ancak kendi ülkesinde daha hareketli. Uplus adında bir operatör işleten LG aynı zamanda 400 mağazalık bir satış ağının da sahibi.

İşte bu mağaza zinciri Apple ile Samsung arasında savaşın sebebi oldu. LG akıllı telefonları raftan inince Apple devreye girmiş ve iOS cihazlarının raflara konmasını istemişti. Karşılığında ise hatırı sayılır bir meblağ teklif etmişti.

Apple'ın bu hamlesi memleketinde Samsung'u oldukça zorlayacak gibi. En fazla satan 5G markası Apple'ın hitap alanını genişletmesini istemeyen Samsung da baskı yapmaya başladı.

Donanımhaber'in aktardıklarına göre Samsung'un ilk etapta LG ile aralarında olan bir anlaşmayı öne sürdüğü ve Apple ürünlerini satmasını istemediği belirtiliyor. KOBİ'leri koruma amaçlı bu anlaşmada her iki marka da sadece kendi ürünlerini satabiliyordu. LG ise anlaşmada önemli bir değişiklik yaşandığında anlaşmanın yeniden gözden geçirileceği maddesine atıf yapıyor.

İlk hamle tutmayınca bu kez Samsung kendi telefonlarını da satması için harekete geçmiş durumda. Ülkenin 3 büyük operatörünü yanına alan Samsung rakibini ikna edebilmek için çabalıyor. Bununla birlikte Samsung mağazalarına ilginin azalacağı düşüncesinde olan Samsung yetkilileri bundan biraz rahatsız olmuş.