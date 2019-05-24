Ortalığı karıştıran iddiaya ABD'den açıklama!

Yerel medya, ABD Savunma Bakanı Patrick Shanahan’ın, ABD’nin Ortadoğu’ya 10 bin asker göndereceği iddialarını yalanladığını duyurdu. Shanahan’ın yaptığı açıklamada, “10 bin ya da 5 bin gibi rakamlar yok ve bu rakamlar gerçeği yansıtmıyor. Şu an için odak noktamız, yeterli savunma unsurlarına sahip olup olmadığımızdır” dediği belirtildi.