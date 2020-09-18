Ortalığı karıştıran iddia! Kuruluş Osman oyuncusu FOX dizisine geçiyor

Dizi sezonlarının başlama zamanı yaklaşırken, oyuncuların dizi transferleri de konuşulmaya başlandı. Özellikle izlenme Rekorları kıran Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi olan Kuruluş Osman'ın yeni oyuncuları ve giden oyuncuları yakın takibe alındı. Yeni sezona başlanmasına günler kala Kuruluş Osman'la ilgili ortaya atılan iddia ise ortalığı karıştırdı.

Kuruluş oyuncusu FOX dizisine geçiyor

Kuruluş Osman'da Balgay rolünü oynayan Yurdaer Okur'un Yahudi medya patronu Murdoch’un FOX TV'sinde yayınlanan, başrolünde ahlaksız film ve dizileriyle tanınan Nurgül Yeşilçay ve Gezi Parkı olaylarında boy gösteren Mert Fırat'ın oynadığı Kefaret dizisine geçeceği iddia edildi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın kulis bilgisine göre ortaya atılan iddia, Kuruluş Osman hayranlarının ise tepkisine neden oldu. Öne sürülen iddia üzerine sosyal medyada yorum yapan Kuruluş Osman severleri, Yurdaer Okur'un böyle önemli bir tarihi dizi sonrası başrol oyuncularının ne olduğu belli olan, Yahudi destekli FOX'a geçmemesi gerektiğini ifade etti.