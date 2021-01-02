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Spor Ortalığı karıştıracak sözler: Galatasaray'a giderek hata yaptım
Spor

Ortalığı karıştıracak sözler: Galatasaray'a giderek hata yaptım

Eski Galatasaraylı Goran Pandev, sarı kırmızılı takımda yaşadığı deneyimi kariyer hatası olarak değerlendirdi. Pandev, 2014 yılındaGalatasaray'a transfer olmuş 1 seon sarı kırmızılı takımın formasını giymişti.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 16:12:00 -
Ortalığı karıştıracak sözler: Galatasaray'a giderek hata yaptım

Goran Pandev ülkesinde verdiği röportajda Galatasaray günleriyle ilgili sorulan soruya kısa bir cevap vererek, hata yaptığını kabul ettiğini söyledi.

Pandev kendisine sorulan, "Galatasaray macerasında neler yaşandı? Farklı bir oyun tarzı ve daha önce hep ailen nedeniyle İtalya'dan ayrılmak istemediğini söylemiştin? Neler söylersin?" sorusuna Pandev, "Galatasaray'a gitmek kariyerimde yaptığım en büyük hataydı ama hayatta hatalar yapmamıza da izin var. Benim ve ailem için büyük bir deneyim oldu" cevabını verdi.

Galatasary ile 2 kupa kazandı

2014 yılında Napoli'den Galatasaray'a transfer olan ve sezon sonunda Genoa'ya transfer olan Makedon futbolcu, sarı kırmızılı forma ile Süper Lig Şampiyonluğu ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı. 37 yaşındaki oyuncu, Makedonya Milli Takımı'nı Avrupa Şampiyonası'na taşımayı başarmıştı.

 

 

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