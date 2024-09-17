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Spor Ortalığı karıştıracak olay çıkış: Adanasporlu futbolcular Sol Bamba’yı unutmadı! Detayı dikkat çekti, vatandaş şokta
Spor

Ortalığı karıştıracak olay çıkış: Adanasporlu futbolcular Sol Bamba’yı unutmadı! Detayı dikkat çekti, vatandaş şokta

Yeniakit Publisher
2024-09-17 00:39:00 - 2024-09-17 00:43:25
Ortalığı karıştıracak olay çıkış: Adanasporlu futbolcular Sol Bamba’yı unutmadı! Detayı dikkat çekti, vatandaş şokta

Soulemane Bamba’nın hakkında söylenen "Kalbimizdesin" yazılı siyah tişört! Çok çarpıcı bir yazı dikkat çekti.

Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında Adanaspor, sahasında Ankara Keçiörengücü’nü konuk ediyor. Adanasporlu futbolcular ısınmaya vefat eden teknik direktörü Soulemane Bamba’nın fotoğrafının yer aldığı "Kalbimizdesin" yazılı siyah tişört ile çıktı.

30 Ağustos günü rahatsızlanan Adanaspor Teknik Direkötörü Soulemane Bamba, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Adanaspor Kulübü, vefat eden teknik direktörünü unutmadı.

Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında sahasında konuk ettiği Ankara Keçiörengücü maçının ısınmasına Adanasporlu futbolcular, Soulemane Bamba’nın fotoğrafının yer aldığı 'Kalbimizdesin" yazılı siyah tişört ile çıktı.

 

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