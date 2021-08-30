Ortalığı birbirine kattılar! Polis yakaladı

Olay, saat 00.15 sıralarında İnegöl ilçesi, Mahmudiye Mahallesinde meydana geldi. Bölgede denetim yapan polis ekipleri Kasım Efendi Caddesi üzerinde drift atarak ilerleyen Burak G. idaresindeki 16 JDE 52 plakalı otomobili durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan sürücü Kasım Efendi Caddesinde manevra yaparak ters istikamette kaçışını sürdürdü. Otomobili durdurmak için kovalamaya başlayan ekipler, bölgeye takviye istedi. Kaçmaya devam eden sürücü önce park halindeki 16 PT 242 plakalı otomobile ardından da bir elektrikli bisiklete çarptı. Desteğe gelen polis ekipleri, bölgeyi ablukaya alarak giriş çıkışları kapattı. Desteğe gelen polis ekipleri tarafından yolu kesilerek durdurulan otomobilden inen Burak G. ile 4 arkadaşı polis ekiplerine uzun süre direndi. Burak G. ile 4 arkadaşı polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Ceza kesildi

Alkol testinde 2.00 promil alkollü olduğu tespit edilen Burak G.nin ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken alkollü araç kullanmaktan bin 339 TL, drift atmak suçundan 6 bin 700 TL olmak üzere toplam 8 bin 39 TL cezai işlem uygulandı. Gözaltına alınan Burak G. ile 4 arkadaşının emniyetteki işlemleri sürüyor.