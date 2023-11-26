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Aktüel Ortaköy’de deniz yükseldi, restoranı su bastı
Aktüel

Ortaköy’de deniz yükseldi, restoranı su bastı

Yeniakit Publisher
2023-11-26 15:01:00 -
Ortaköy’de deniz yükseldi, restoranı su bastı

Ortaköy’de bulunan bir restoranı, fırtınanın etkisiyle yükselen deniz suyu bastı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, biriken suyu tahliye etti.

Ortaköy’de bulunan bir restoranı, fırtınanın etkisiyle yükselen deniz suyu bastı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, biriken suyu tahliye etti.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği hafta sonu Marmara Denizi’nde beklenen kuvvetli fırtına ile ilgili uyarılarda bulunmuştu. Fırtınanın etkisiyle yükselen dalgalar nedeniyle, Ortaköy’de bulunan bir işletmenin bodrum katındaki kazan dairesini su bastı. Deniz suyunun bastığı işletme için itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye, içeride biriken suyu tahliye etti.

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