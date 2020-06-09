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Aktüel

Ortaköy’de çökmeye ilişkin kaymakamlıktan açıklama

Beşiktaş Kaymakamlığı Ortaköy’de kumpircilerin bulunduğu sokakta meydana gelen çökmeye ilişkin yaptığı açıklamada, olayda bir kişinin yaralandığını ve başlatılan tahkikatın devam ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 12:58:08 -
Ortaköy’de çökmeye ilişkin kaymakamlıktan açıklama

Beşiktaş Kaymakamlığı Ortaköy’de kumpircilerin bulunduğu sokakta meydana gelen çökmeye ilişkin yaptığı açıklamada, olayda bir kişinin yaralandığını ve başlatılan tahkikatın devam ettiğini duyurdu.


Beşiktaş Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İlçemiz Mecidiye Mahallesi Mecidiye köprüsü Sokağında dün akşam saat 23.30 sıralarında göçük meydana gelmiş, olayda bir vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. 112 Acil sağlık ekiplerimizin müdahalesiyle hastaneye kaldırılan vatandaşımız ayakta tedavi edilerek taburcu edilmiştir. Meydana gelen göçük sebebiyle olay yerinde ilgili kurumlarca gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, başlatılan tahkikat devam etmektedir.”

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