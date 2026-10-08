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Kobi Ortaklar OSB’ye araç muayene istasyonu kuruluyor
Kobi

Ortaklar OSB’ye araç muayene istasyonu kuruluyor

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Ortaklar OSB’ye araç muayene istasyonu kuruluyor

Aydın’ın Germencik'te bulunan Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi’ne araç muayene istasyonu kurulması için protokol imzalandı.

Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB faaliyet gösteren firmaların araç muayene işlemlerini daha hızlı ve kolay yapabilmesi için yeni bir yatırım hayata geçiriliyor.

 

Ercan Çerçioğlu’nun Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı Ortaklar OSB ile Turka Araç Muayene İstasyonları arasında, bölgede araç muayene istasyonu kurulmasına yönelik protokol imzalandı. Protokol, Ortaklar OSB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Göçmez, Bölge Müdürü Semiha Özgen ve Turka Araç Muayene İstasyonları Temsilcisi Garip Ekenel’in katılımıyla gerçekleştirildi. Yeni istasyonun faaliyete geçmesiyle birlikte OSB’de faaliyet gösteren firmalar, araçlarının muayene işlemlerini bölge içerisinde gerçekleştirebilecek. Böylece sanayicilerin araç muayenesi için farklı ilçelere veya şehir dışına gitmesinin önüne geçilmesi, işlemlerde zaman ve maliyet avantajı sağlanması hedefleniyor. Araç muayene istasyonunun yalnızca OSB’de faaliyet gösteren firmalara değil, çevre yerleşimlerdeki araç sahiplerine de hizmet vermesi planlanıyor. Yatırımın, Ortaklar OSB’nin hizmet altyapısının güçlendirilmesine ve bölgenin sanayiciler açısından daha işlevsel hale gelmesine katkı sağlaması bekleniyor.

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