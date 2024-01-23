Ortaklar CHP’yi tehdit ediyor! Millet değil şantaj ittifakı

Buğra Kardan İstanbul

Yerel seçimlere tek başına girmesi durumunda hezimetle karşı karşıya kalacağını bilen CHP, menfaat ittifakına bel bağladı. İlkesiz ittifakı yeniden kurmaya çalışan Genel Başkan Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tavizkâr tutumu DEM, İP, GP, SP ve DP’nin ağzını sulandırdı. Eski masa bileşenleri CHP’den belediye koparmak için rekabete tutuştu. Özel’in açık seçik, İmamoğlu’nun gizli saklı görüştüğü ve pazarlığı kızıştıran DEM’i Esenyurt ve Adalar kesmedi. Son olarak terör tutuklusu Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın ‘İBB’ye aday olurum’ şantajı CHP’ye korku saldı.

İmamoğlu ve özel panik hâlinde

PKK’nın siyasi uzantısı DEM’in Sözcüsü Ayşegül Doğan’ın henüz yerel seçimler için CHP’yle güç birliği kararının olmadığını açıklaması, Özel ve İmamoğlu’nu paniğe sevk etti. Başak Demirtaş’ın çıkışı ise pazarlıkta el yükseltme hamlesinin tuzu biberi oldu. İP’in İstanbul ve Ankara için henüz isim zikretmemesi, GP’nin aday çıkarmama kararı, SP’den ses seda gelmemesi, DP’nin suskun kalması da CHP’den belediye kapma girişiminin ürünü olarak yorumlandı. Zillet masasının bu partilerinin; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana gibi büyükşehirlerde aday çıkarmama karşılığında CHP’den ilçe belediye başkanlıkları veya başkan yardımcılıkları, büyükşehirlerde daire başkanlıkları kapmaya giriştikleri kanaati oluşturdu.

Küçükler koparma yarışında

Muhalefet cephesindeki blöfleri akit’e değerlendiren Gazeteci Yazar Cem Küçük, şunları söyledi: “Küçük partiler, İstanbul ve Ankara’da aday çıkarmıyorlar. Demek ki bunların CHP’den beklentileri, ortada dönen bir pazarlık var. CHP tarafından İBB’ye ait bir yapı ya da oluşum verilecek. Başka izah yok. DEM’in vaziyeti ise daha farklı. Ankara’da aday çıkaracağını duyurdu. Adana, Mersin ve İstanbul’da ise aday çıkarmayacağını bildirdi. Ekrem Bey’in elini güçlendirmeyi hedefliyor. İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı rekabetine gireceğine inanıyor, ona oynuyor. Antalya adayı açıklanmadı. Niçin? Çünkü DEM, Muhittin Böcek’i istemiyır. Bu da Özel ve İmamoğlu’nu terletiyor. Başak Demirtaş’ın çıkışı da çok önemli. Burada ‘Biz olmadan İstanbul’u kazanamazsınız’ iletisini veriyor. Haklı. İmamoğlu’nu korkutmaya yöneliyor. Karşısına yeni yeni talepler getiriyor. Esenyurt veya başka bir yer değil. CHP’ye ‘Arkadaşlarımızı işe alın’ ya da ‘Doğu ve Güneydoğu’da bizi destekleyin’ diyor. DEM’le pazarlığı İmamoğlu yürütüyor. CHP için durum zor. İzmir’de, Kadıköy’de, Beşiktaş’ta, Bakırköy’de, Çankaya’da aday çıkarılamıyor. Buralar rant getiren yerler. İmamoğlu, Alper Taşdelen’i düşünmüyor. Hülâsa CHP’de sıkıntı büyük. İmamoğlu ve Özel, CHP yönetimi hususunda çekişiyor.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Bu ikili her tavizi verebilir”

Gazeteci Yazar Emin Pazarcı da, şunları dile getirdi: “CHP’nin işi zor. Parti içi problemler var. İmamoğlu, Özel’e galebe çalma çabasında. Özel ise rüştünü ispat etme gayretinde. Kılıçdaroğlu da zaman zaman devreye giriyor. Öbür yandan DEM’le yol arkadaşlığı var. DEM’den peş peşe gelen talepleri karşılamak kolay değil. CHP’nin bu kadar keşmekeş içinde doğru adayları bulması güç. Hatay’da Lütfi Savaş aday yapılınca CHP’nin diğer 5 aday adayı karşı bildiri yayınladı. Aday adayları, deprem felâketinin sorumlusunun Savaş olduğunu ve seçmeninin ona oy vermekten imtina edeceğini savundu. Bu da ortaya koyuyor ki CHP, keşmekeşin içine girdi. Peki, AK Parti ne yaptı? Adaylarını vatandaşa belirletti. CHP, yanlış yolda ilerliyor. Savrulmaya devam ediyor. Çeşitli yerlere göz kırpıyor ki bu ortamda doğru adaylar göstermesi zor. 5 yıl çok kötü geçti. İmamoğlu ve Yavaş, vatandaşı ciddi problemlerle karşı karşıya bıraktı. Seçim merak konusu. 2023 seçimlerinde herkes, ‘CHP’den ne alabilirim’ diyordu. Şu anda hâl daha vahim. Millet İttifakı dağıldı. İYİ Parti, İstanbul ve Ankara’da aday çıkaracağını iddia etti. Bakalım çıkaracak mı? Bu bir kenara CHP, DEM’e daha da mahkûm ya da mecbur. DEM olmadan seçimleri kazanamayacağının farkında. Tabii diğer partilerde de büyük beklentiler var. Çünkü Özel ve İmamoğlu, koltuktan olma telaşı içinde. Onun için bu ikisi, herkese her tavizi verebilir.”