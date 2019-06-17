Ortak yayın Karamollaoğlu'nu rahatsız etti! "Sanki bu seçim sadece 2 parti arasında yapılıyor"

23 Haziran seçimlerine 1 hafta kala dün akşam CHP adayı Ekrem İmamoğlu ve AK Parti adayı Binali Yıldırım, canlı yayında karşı karşıya geldi.

İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğündeki 3 saatlik programda; adaylar projelerini anlattı, birbirlerine sorular sordu.

O anlarda Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığınca Halkalı'daki Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen "Büyük İstanbul Şöleni"nde, partililere hitap etti.

"Sanki bu seçim sadece 2 parti arasında yapılıyor"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun ortak canlı yayınına değinen Karamollaoğlu, "Sanki bu seçim sadece 2 parti arasında yapılıyor gibi bir intiba doğurulmaya çalışılıyor. Türkiye ısrarla Amerika'ya benzer bir tarzda ikili bir sisteme itilme çabası içinde. İstanbul şehir olarak şu anda geldiği noktada yaşadığı problemlerden kurtulsun istiyorsak, üçüncü bir yolun var olduğunu duyurmak mecburiyetindeyiz. İnsanlarımızı bu noktada birleştirmek için çaba sarf etmeliyiz." diye konuştu.

Saadet Partisi'ni tasvip edenlerin destek verdikleri takdirde Türkiye'nin bir numaralı partisi olacaklarını dile getiren Karamollaoğlu, Türkiye'de yaşayan insanların çektikleri sıkıntılardan kurtulmak için partilerine destek vermesini gerektiğini söyledi.