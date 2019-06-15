Ortak yayın başlamadan mızıkçılık başladı

"Amerikan askerini davet ediyoruz gelsin bize yardım etsin" diyerek üstü kapalı olarak ABD'yi yardıma çağıran Kemalist Sözcü yazarı Can Ataklı, AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun ortak yayını öncesi mızıkçılığa başladı.

Şimdiden panikledi

16 Haziran Pazar günü saat 21.00'da başlayacak olan canlı yayınla ilgili açıklamalarda bulunan Ataklı, "Canlı yayında konuşmak bir tuzak. Binali Yıldırım konuşurken yayınlayacaklar, Ekrem İmamoğlu konuşurken reklama girecekler." ifadeleriyle adeta kendine güldürdü.

Oysa ortak yayın için 2 parti arasında yapılan görüşmelerde yayınla ilgili teknik konularda mutabakata varıldığı açıklanmıştı.