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Aktüel

Ortak tatbikata katılan Türk ve Azerbaycan askerlerinden bayram kutlaması

Yeniakit Publisher
2020-07-31 16:22:51 -
Ortak tatbikata katılan Türk ve Azerbaycan askerlerinden bayram kutlaması

BAKÜ (AA) - Türk ve Azerbaycan hava ve kara kuvvetlerinin Azerbaycan'da başlattığı geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatta yer alan askerler bayramlaştı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikatın hava unsurlarının yer aldığı kısım olan "TurAz Kartalı 2020"ye katılan askerler için bayram etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un tebrik mesajları okundu.

Kurban kesilen etkinlikte dualar edildi ve katılımcılar sosyal mesafe kurallarına uygun olarak birbirleriyle bayramlaştı.

TurAz Kartalı tatbikatı, Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülecek ve 10 Ağustos'ta sona erecek.

Kara kuvvetlerinin tatbikatı ise Bakü ve Nahçıvan'da 5 Ağustos'a kadar devam edecek.

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