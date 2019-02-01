Ortak miting yapılacak mı? AK Parti'den açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti ile MHP'nin ortak miting yapması konusuna ilişkin olarak ''İstanbul ve Ankara'da özellikle ortak miting yapma arzusu var. Her iki genel başkanın takdirinde olan bir konu. Bunun daha güçlü bir mesaj vereceği şeklinde bir değerlendirmemiz var." dedi.

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