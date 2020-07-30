Ortak kurban eti nasıl dağıtılır?

Eti tartarak, eşit olarak paylaşmak gerekir. Yağ, sakatat ve yenilen her şey paylaşılır. Kurbanın etini eşit olarak tarttıktan sonra, paylaşmak için kur’a çekmek iyidir. Bir malı, ortaklar arasında taksim etmek için, kur’a çekmek caiz ve sünnettir.

Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10).

1-Üçte biri kurban kesemeyen fakir fukaraya sadaka olarak verilir.

2-Üçte biriyle evine gelen akraba ve dostlarına ikram yapılmak üzere eve ayrılır.

3-Geriye kalan üçte birini ise, evdeki çoluk çocuğuna yiyecek ve nafaka olarak ayrılabilir.

Kurban Eti Nasıl Pay Edilir?

Cenâb-ı Hakk Kur’ân-ı Kerim’de şöyle buyuruyor: “Kurbanların ne etleri, ne de kanları Allah’a ulaşır. Allah’a sadece sizin takvanız (ihlâs ve samimiyetiniz) ulaşır.” (el-Hac, 22/37)

Âişe (r.anhâ)’dan rivayet edildiğine göre, Rasûl-i Ekrem’in ailesi bir koyun kesmişlerdi. Peygamber (s.a.v) Efendimiz bir ara:



- “Ondan geriye ne kaldı?” diye sordu. Hz. Âişe:



- “Sadece bir kürek kemiği kaldı.” cevabını verdi.



Bunun üzerine Hz. Peygamber:



- “(Desene) bir kürek kemiği hariç, hepsi duruyor!” buyurdu.

(Tirmizî, Sıfatü’l-Kıyâme 35)

Peygamber Efendimiz’in bu cevabı, insanlara iyilik olsun diye verilen ve dağıtılan hiçbir şeyin kayıp olmadığını, onun, veren adına kaydedildiğini, aslında infak edilmeyen malın elden çıkmış sayılması gerektiğini çok güzel bir ifade ile ortaya koymaktadır. “Ne infak ederseniz o sizin lehinizedir.” (bk. El-Bakara, 2/272), “İnfak ettiğinizin karşılığını Allah verir.” (Sebe’, 34/39), “İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir.” (er-Rahmân, 55/60) âyet-i kerimeleri ile “Ey âdemoğlu! (Allah için) infak et ki, sana da infak olunsun!” (Buhârî, Tevhid 35) kudsî hadisi, Allah rızası için yapılacak hiçbir iyiliğin karşılıksız kalmayacağını ifade etmektedir.