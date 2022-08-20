Ortak Geleneğimiz; Aşure

Türkiye gibi çevre ve komşu coğrafyalarda da önem verilen Aşure Geleneğini göçmen topluluklar yerli halk arasında bir kaynaşma vesilesi, sosyal uyumu güçlendirmek veortak kültürel dokuya dikkat çekmek isteyen Göçmen Hakları ve Sosyal Uyum Derneği Suriye, Irak, Afgan, Türkmen gibi göçmen kadınlar ve yerli kadınların dualarla birlikte kaynattığı aşureleri GöçDer Genel Merkezinin karşısında bulunan Keçiören Başlarbaşı Camii’nde Cuma sonrası cemaate ikram etti. Aşure ikramını GöçDer bünyesinde ki kurslara devam eden Göçmen ve yerli çocuklar birlikte gerçekleştirdi. Çevre binalarda yaşayan komşulara da aşure dağıtan çocuklar bol bol dua topladılar. Öğle öncesi başlayan aşure ikramı GöçDer Merkez binasında ikindi vaktine kadar devam etti.

Aşure etkinliğine çeşitli STK ve resmi kurumlardan temsilcilerde katıldı. Aşure ikramında Göçmen Kadınlara hitap eden Göç Der Başkanı Cenk Sarıgöl, “Aşure bir rivayete göre Hz. Nuh (as)’ın sünnetidir ve ilk aşureyi insanlığın ikinci babası Hz. Nuh’un büyük tufandan sonra karaya ilk ayak bastıklarında sevinç nişanesi olarak, gemi ambarında ki her bir çeşit tahıl, bakliyat ve kuru gıdadan birer avuç katarak, kaynatmıştır. Eğer bu rivayet doğru ise bugün insanlığın en eski adeti, 12-14 bin yıllım bu gelenektir. Aşure farklı tat, kıvam ve kokudaki onlarca gıdanın aynı kazanda harmanlanmasıyla ortaya çıkan bir çok gastronomi otoritesinde dünyanın en sağlıklı tatlarından birisidir. İnsanlarda böyledir. Bizler faklı etnik, kültürel yapılar içinde çeşitli diller ve renklerle bir araya gelerek insanlığı oluşturuyoruz. Böyle bakınca Aşure bizleri farklılıklarımızla zengin ve güzel olacağımızı gösterdiği gibi tarihsel kökeni itibari ile insanlığın ortak köklerini işaret ederek, hepimizin insanlık ailesinin parçası olduğunu gösterir.”

Etkinliğe katılan Ankara İşKur İl Müdür Yardımcısı Uğur Oto ise, “Bu güzel etkinlik aslında aynı tarihi ve kültürel köklere sahip olduğumuzu bizlere yeniden hatırlattı. Sosyal uyum aslında tıpkı aşure kazanında ki gibi toplumu oluşturan bireylerin, kesimlerin birlikte ahenk içince çalışması, üretmesi, ortaklaşması ile zirvesine yaklaşır. Göçmen ve yerli kadınlarımızın ortaklaşa yaptığı bu aşurenin lezzeti bana hayatımda ilk anacığımın aşuresini hatırlattı. Allah ağzımızın tadını bozmasın” dedi.