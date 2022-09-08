  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ortak açıklama ile resmen duyurdular! Rus turistlere sınırları kapatıyorlar
Dünya

Ortak açıklama ile resmen duyurdular! Rus turistlere sınırları kapatıyorlar

Polonya'nın Baltık ülkeleri ile müştereken alınan karar uyarınca 19 Eylül tarihinden itibaren Rus vatandaşları için vize işlemlerini durduracağı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-08 20:46:00 -
Ortak açıklama ile resmen duyurdular! Rus turistlere sınırları kapatıyorlar

Polonya'nın Baltık ülkeleri ile müştereken alınan karar uyarınca 19 Eylül tarihinden itibaren Rus vatandaşları için vize işlemlerini durduracağı açıklandı.

Polonya ve Baltık devletleri, Rus turistlere sınırlarını kapatacağını açıkladı. Litvanya, Letonya, Estonya ve Polonya başbakanları tarafından yapılan ortak açıklamada, Rusya Federasyonu vatandaşlarının söz konusu ülkelere kabul edilmeyeceği kararlılıkla vurgulandı.

Bahsedilen düzenlemenin bazı Rus vatandaşlarını kapsamayacağı belirtilirken, 19 Eylül'de yürürlüğe girecek düzenlemenin, mevcut rejime karşı Rusya'nın bağımsızlığı için savaşan Rus vatandaşları, diplomatları, bağımsız gazetecileri ve onların ailelerini kapsamayacağı açıklandı. Düzenleme uyarınca Rusya Federasyonu vatandaşlarının 4 ülkeye kabul edilmeyecekleri gibi diğer AB ülkelerine bu 4 ülke topraklarından transit olarak geçişlerine de izin verilmeyeceği vurgulandı.

"Ukrayna vatandaşları işkence görüyor ve öldürülüyor"

Dört ülke tarafından ortak yayınlanan açıklamada, Ukrayna'daki Rusya işgali ve bunun sonuçlarına değinilerek, "Ukrayna vatandaşları işkence görüyor ve öldürülüyor" denildi.

AB'ye seyahat eden Rusya Federasyonu vatandaşlarının AB ülkeleri için de bir tehdit unsuru olduğu, Rusya Federasyonu vatandaşlarının 4'te 3'ünün Ukrayna'da yaşananlar konusunda Rusya yönetimini desteklediği bir süreçte Ukrayna'da yaşananlar ortadayken Rusya Federasyonu vatandaşlarının özgürce AB ülkelerinde seyahat edemeyeceklerinin altı çizildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23