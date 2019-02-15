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Ortahisar’da CHP’li başkan adayı Akyüz’e esnaftan tam not

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ortahisar Belediye Başkan Adayı Mimar M.

15 Şubat 2019 Cuma 11:14
Ortahisar’da CHP’li başkan adayı Akyüz’e esnaftan tam not

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ortahisar Belediye Başkan Adayı Mimar M. Salih Akyüz, beraberindeki partililerle seçim çalışmalarına devam ediyor. Seçim propagandası süresinin başlangıcından bugüne kadar yaklaşık 3 bin’den fazla esnafın elini sıkan Başkan Adayı Akyüz, Trabzon esnafından tam destek aldı.


Tabakhane sokağında seçim çalışmalarına devam eden Başkan Adayı Akyüz, insan odaklı belediyecilik anlayışı ile hizmet edeceklerini söyledi. Mevcut belediyelerin şehrin her noktasını betonlaştırdığını ifade eden Akyüz, betona değil doğaya yatırım yapacaklarını belirterek “Trabzon’a gelen ödenekler maalesef ihtiyaca göre kullanılmadı. Trabzon’u karmakarışık bir beton şehir haline çevirdiler. Denizle aramıza dev beton bloklar ördüler. Gülcemal projesinde mendirek için kullanılan dev beton blokların bir tanesinin parasıyla karanlık, kaderine terk edilmiş Ortahisar sokaklarından birini ışıl ışıl hale getiririz. Sokaklarımızı, tarihimize ve kent kimliğimize yakışır hale getireceğiz” dedi.


Eski Trabzon’a özlem duyduklarını anlatan Tabakhane esnafı, Trabzon’u bir mimarın yönetmesinden yana olduklarını söylediler.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 11:14
  1. doğa

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