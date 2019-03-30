Ortahisar yerel seçim sonuçları son dakika | Trabzon Ortahisar 2019 seçim Sonuçları

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Ortahisar parti oy oranları

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Ortahisar belediye başkan adayları 2019

SP Ortahisar belediye başkan adayı Ensar Bozali

BTP Ortahisar belediye başkan adayı Ömer Turan

BBP Ortahisar belediye başkan adayı Yılmaz Mermertaş

CHP Ortahisar belediye başkan adayı Mehmet Salih Akyüz

AK Parti Ortahisar belediye başkan adayı Ahmet Metin Genç

DP Ortahisar belediye başkan adayı Tahsin Azaklı

DSP Ortahisar belediye başkan adayı Miktat Ölmez

Ortahisar belediyesini kim kazandı?

Tüm yurtta vatandaşlar büyük bir merakla 31 Mart yerel seçim sonuçlarını bekliyor. Vatandaşlar oy kullandıkları illerde hangi partinin daha fazla oy aldığını merak ediyor. Ortahisaryerel seçim sonuçlarına göre Ortahisarbelediyesini kim kazandı? Ortahisarbelediyesi hangi partiden? Maçka31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerin oy dağılımı ne oldu? Ortahisarhangi parti ne kadar oy aldı? 2019 yerel seçim sonuçları Trabzon ili, Ortahisarilçesi Belediye Başkan adayları ve seçim sonuçlarını canlı olarak takip edebilirsiniz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırdığı andan itibaren Ortahisaryerel seçim sonuçları 2019 oy sayım işlemi esnasında Ortahisarseçim sonuçlarını takip edebilecek ve seçim heyecanını yeniakit.com.trʼde yaşayacaksınız. Yine 2019 Ortahisarseçim sonuçlarını, Ortahisarpartilerin aldıkları oy oranlarını da yine seçim sayfamızda canlı olarak takip etme şansına sahip olacaksınız.

2014 Ortahisar yerel seçim sonuçları

AK Parti %51

MHP %27

CHP %17

Ortahisar 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti %49

CHP %18

İyi Parti %14

Trabzon 2014 yerel seçim sonuçları

Ak Parti adayı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu %59.5

CHP adayı M. Volkan Canalioğlu %24.9

MHP adayıHüseyin Örs %11.2

Büyükşehirdeki seçmenler neler için oy kullanacak?

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak. Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.

Oy pusulalarının renkleri

Büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için kullanılacak oy pusulası "beyaz", büyükşehir olmayan illerde "turuncu", ilçe belediyesi için hazırlanan oy pusulası "mavi", belediye meclis üyeliği için kullanılacak oy pusulası ise "sarı" renkte olacak. Seçmenler, "Evet" veya "Tercih" yazılı mühürlerle oylarını kullanacak. Oy pusulalarının üzerine mühür dışında yazı yazılmayacak. Oy pusulaları tek zarfa konulacak. Zarflar, şeffaf sandıklara atılacak.