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Ortahisar yerel seçim sonuçları son dakika | Trabzon Ortahisar 2019 seçim Sonuçları

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30 Mart 2019 Cumartesi 23:31
Ortahisar yerel seçim sonuçları son dakika | Trabzon Ortahisar 2019 seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Trabzon’un Ortahisar ilçesi yerel seçim sonuçları son dakika burada. YSK Ortahisar seçim sonuçlarına göre 31 Mart 2019 Ortahisar’da son durum ne? Ortahisar yerel seçim 2019 sonuçlarına göre kim önde? Ortahisar oy oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Ortahisar son durum nedir? Ortahisar’da hangi parti önde? Ortahisar yerel seçim sonuçları ve oy oranları YSK ne? Trabzon Ortahisar yerel seçim sonuçları...

Ortahisar parti oy oranları

Ortahisar’ın seçim sonuçları Yeni Akitʼin 2019 seçim sayfasından canlı olarak an be an takip edilebilecek. Ortahisar seçim sonuçları canlı olarakYeniakit.com.trʼde. Ortahisaryerel seçim sonuçları nasıl, yerel seçim 2019 Ortahisarhangi parti en fazla oy aldı? Ortahisarbelediyesini kim kazandı? Ortahisarseçim sonuçları dakika dakika bu sayfada.Türkiye tarihinin enönemli seçimlerinden biri için 31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaşlarsandığa gitti. 2019 Ortahisaryerel seçim sonuçları, Ortahisar2019 yerel seçimsonuçları, Samsun Ortahisaryerel seçim sonuçları 2019, 2019 yerel seçimsonuçları Ortahisarpartilere göre oy dağılımı. Yüksek Seçim Kurulu(YSK) verilerine göre 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ne kadar seçmen oykullanacak? YSKʼnın askıya çıkardığı listelere göre, 57 milyon 93 bin 985 seçmen bulunuyor. Bunların 1 milyon 2 bin 392ʼsi ilk kez 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak.

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Ortahisar belediye başkan adayları 2019

SP Ortahisar belediye başkan adayı Ensar Bozali

BTP Ortahisar belediye başkan adayı Ömer Turan

BBP Ortahisar belediye başkan adayı Yılmaz Mermertaş

CHP Ortahisar belediye başkan adayı Mehmet Salih Akyüz

AK Parti Ortahisar belediye başkan adayı Ahmet Metin Genç

DP Ortahisar belediye başkan adayı Tahsin Azaklı  

DSP Ortahisar belediye başkan adayı Miktat Ölmez

Ortahisar belediyesini kim kazandı?

Tüm yurtta vatandaşlar büyük bir merakla 31 Mart yerel seçim sonuçlarını bekliyor. Vatandaşlar oy kullandıkları illerde hangi partinin daha fazla oy aldığını merak ediyor. Ortahisaryerel seçim sonuçlarına göre Ortahisarbelediyesini kim kazandı? Ortahisarbelediyesi hangi partiden? Maçka31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerin oy dağılımı ne oldu? Ortahisarhangi parti ne kadar oy aldı? 2019 yerel seçim sonuçları Trabzon ili, Ortahisarilçesi Belediye Başkan adayları ve seçim sonuçlarını canlı olarak takip edebilirsiniz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırdığı andan itibaren Ortahisaryerel seçim sonuçları 2019 oy sayım işlemi esnasında Ortahisarseçim sonuçlarını takip edebilecek ve seçim heyecanını yeniakit.com.trʼde yaşayacaksınız. Yine 2019 Ortahisarseçim sonuçlarını, Ortahisarpartilerin aldıkları oy oranlarını da yine seçim sayfamızda canlı olarak takip etme şansına sahip olacaksınız.

2014 Ortahisar yerel seçim sonuçları

AK Parti %51

MHP %27

CHP %17

Ortahisar 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti %49

CHP %18

İyi Parti %14

Trabzon 2014 yerel seçim sonuçları

Ak Parti adayı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu %59.5

CHP adayı M. Volkan Canalioğlu %24.9

MHP adayıHüseyin Örs %11.2

Büyükşehirdeki seçmenler neler için oy kullanacak?

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak. Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.

Oy pusulalarının renkleri

Büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için kullanılacak oy pusulası "beyaz", büyükşehir olmayan illerde "turuncu", ilçe belediyesi için hazırlanan oy pusulası "mavi", belediye meclis üyeliği için kullanılacak oy pusulası ise "sarı" renkte olacak. Seçmenler, "Evet" veya "Tercih" yazılı mühürlerle oylarını kullanacak. Oy pusulalarının üzerine mühür dışında yazı yazılmayacak. Oy pusulaları tek zarfa konulacak. Zarflar, şeffaf sandıklara atılacak.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 23:31
  1. Van
  2. Şanlıurfa
  3. Tekirdağ
  4. Samsun
  5. Sakarya
  6. Ordu
  7. Muğla
  8. Mardin
  9. Kahramanmaraş
  10. Manisa
  11. Malatya
  12. Konya
  13. Kocaeli
  14. Kayseri
  15. İzmir
  16. İstanbul
  17. Mersin
  18. Hatay
  19. Gaziantep
  20. Eskişehir
  21. Erzurum
  22. Diyarbakır
  23. Denizli
  24. Bursa
  25. Balıkesir
  26. Aydın
  27. Antalya
  28. Ankara
  29. Adana
  30. Trabzon Ortahisar yerel seçim sonuçları
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  34. Trabzon Ortahisar belediye seçim sonuçları
  35. Trabzon Ortahisar 2019 belediye seçim sonuçları
  36. Ortahisar Cumhur ittifakı oy oranı
  37. Ortahisar Millet ittifakı oy oranı
  38. Ortahisar Ak Parti oy oranı
  39. Ortahisar CHP oy oranı
  40. Ortahisar MHP oy oranı
  41. Ortahisar İyi parti oy oranı

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