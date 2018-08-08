Ortadoğu’dan finansman kolaylığı

Ortadoğu Grup, yeni projesi Resim Modern’de uyguladığı yüzde 20 indirim, yüzde 5 peşinat, 0,98 vade oranı ve 48 ay firma finansman kolaylığı ile ev sahibi yapıyor. İstanbul’un farklı bölgelerinde proje gerçekleştiren Ortadoğu Grup, Kâğıthane’de hayata geçirdiği Resim Modern projesinde, ağustos ayına özel ev sahibi olmak isteyenlerin hayallerini gerçekleştiriyor.